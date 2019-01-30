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THY, Meksika’ya uçuş başlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 06:35 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları, Amerika Kıtası’nın önemli şehirleri Mexico City ve Cancun’u uçuş ağına ekliyor.

Türk Hava Yolları, Amerika Kıtası’nın önemli şehirleri Mexico City ve Cancun’u uçuş ağına ekliyor. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Bayrak taşıyıcı, Latin Amerika’nın ikinci büyük şehri ve Meksika’nın başkenti Mexico City ile Orta Amerika’nın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden Cancun’a tarifeli sefer başlatıyor.
Türk Hava Yolları’nın Amerika Kıtası’ndaki 18. ve 19. uçuş noktaları Mexico City ve Cancun olacak. Seferler, 21 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla başlayarak İstanbul-Mexico City-Cancun-İstanbul parkurunda, haftada 3 gün yapılacak. Yeni açılacak hatlar ile birlikte Türk Hava Yolları Orta Amerika’nın en büyük ülkesi Meksika’yı uçuş ağına ekleyerek İstanbul Havalimanı’ndan daha geniş bir coğrafyaya bağlantı imkanı sunacak. Uçuşların Türkiye ve Meksika arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendirmesi bekleniyor.
Türk Hava Yolları yolcuları Mexico City ve Cancun’a tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 999 USD’den başlayan açılışa özel fiyatlarla seyahat edebilecek. Bayrak taşıyıcının özel yolcu programı Miles&Smiles üyeleri ise bu iki noktaya ilk 6 ay boyunca yüzde 25 mil indirimli ödül biletle seyahat edebilecek ve uçuş sınıflarını yükseltebilecek.
Tarihin ve ticaretin buluşma noktası, Mexico City
Amerika Kıtası’nda kurulan ilk medeniyetler Maya ve Aztekler’in anavatanı olan ve ilk yerleşimin izleri M.Ö. 2000’li yıllara uzanan Mexico City sahip olduğu tarihi mirasın yanında Amerika Kıtası’nın önemli ticaret merkezlerinden biri olmasıyla da öne çıkıyor. Paris’ten sonra 150’den fazla müze ile dünyada en çok müzeye ev sahipliği yapan şehir olan Mexico City’nin kültürel varlıkları dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin ilgisini çekiyor. Mexico City’nin yakınlarında bulunan Teotihuacan Antik Şehri ve piramitleri görülmeye değer diğer turistik noktaları oluşturuyor. Şehir; kolonyal dönem mimarisi, lezzetli Meksika mutfağı, güzel meydanları ve birçok eğlenceli aktivitesiyle de beklentileri tam anlamıyla karşılıyor.
Her yıl 4 milyon turist Cancun’u tercih ediyor
Mayalar’ın yaşadığı dönemde balıkçılık ve tarımın temel geçim kaynağı olduğu aynı zamanda astroloji, fizik ve matematik alanlarında önemli gelişmelerin yaşandığı Cancun şehri ise bugün Orta Amerika’nın en önemli turizm merkezlerinden biri konumunda. Meksika için önemli bir turizm geliri sağlayan şehir, 150’yi aşkın oteliyle yılda yaklaşık 4 milyon turisti ağırlıyor. Cancun; yüzme, dalış ve eğlence aktivitelerinin yanında tarihi, yemekleri ve “Su altı heykel müzesi” ile unutulmaz bir tatil geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

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