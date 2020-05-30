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  4. THY'nin ilk uçuşunu yapacağı yer ve tarih belli oldu

THY'nin ilk uçuşunu yapacağı yer ve tarih belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 12:04 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.

THY'nin ilk uçuşunu yapacağı yer ve tarih belli oldu

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibariyle yeniden ait olduğumuz yerde, gökyüzünde olacağız" dedi.

İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya yapılacak ilk uçuşun da detayı belli oldu. THY kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı öğrenildi. İlk uçuşunu yapacak uçak saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapması planlanıyor.

(DHA)

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