THY uçak seferleri iptal mi oldu, İstanbul'da hangi uçuşlar iptal edildi? 4-5 Şubat 2023 THY iptal edilen uçuşları sorgulama ekranı

THY uçak seferleri, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı kalkış-varışlı uçuşlar etkili makamların kısıtlama kararı alması halinde iptal edilebilecek. "THY uçak seferleri iptal mi oldu?" sorusu internette araştırılıyor. İşte 4-5 Şubat 2023 için THY iptal edilen uçuşları sorgulama ekranı...

THY UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

THY'den 5 Şubat Pazar günü için açıklamada bulunuldu.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahati bulunan yolcular için yapılan duyuruda uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceği vurgulandı.

İSTANBUL'DA HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

THY yarını ilaret ederek İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak ya da İstanbul Havalimanı'na inecek uçuşların yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebileceğini açıkladı.

Duyuda yolcuların uçuşlarına ilişkin son duruma 'uçuş sorgulama ekranı' üzerinden uçuş numaralarını ya da parkur bilgilerini girerek ulaşabilecekleri belirtildi.

THY sefer iptalleri ile ilgili bir açıklama yapılması halinde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

THY UÇUŞ SORGULAMA EKRANI

THY sefer sorgulama sorgulama ekranı ile güncel bilgiye erişebilir ya da değişiklik için işlem gerçekleştirebilirsiniz.

THY UÇUŞ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

