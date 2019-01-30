THY uçakları Aralık ayında dolu uçtu

Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu olan Türk Hava Yolları geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 80 doluluk oranına ulaştı.

2018 Aralık ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, bu ayda yüzde 80,2’lik doluluk oranına ulaştı. Elde edilen veriler yolcu sayısı, ücretli yolcu kilometre ve doluluklardaki artış, Türkiye’ye ve Türk Hava Yolları’na olan talep artışının yıl sonunda da devam ettiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Aralık 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine göre; Taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 1’lik artış göstererek 5,5 milyona, toplam doluluk oranı ise yüzde 80,2’ye ulaştı.

Aralık ayında, toplam doluluk geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan arttı. Dış Hat doluluk 0,5 puanlık artışla yüzde 80 olarak gerçekleşirken, İç Hat uçuşlarda ise yüzde 84 doluluk oranına ulaşıldı.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 3’lük bir artış yaşandı. Dıştan dışa transfer yolcu hariç yurt dışı yolcu sayısında ise yüzde 8’lik bir artış yaşandı.

Kargo ve Posta hacmi, geçtiğimiz aylardaki çift haneli büyüme trendine devam ederek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 33 ile Kuzey Amerika, yüzde 33 ile Afrika, yüzde 17 ile Uzak Doğu ve yüzde 17 ile Avrupa katkı sağladı.

Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Afrika’da yaklaşık 2,5 puan, Kuzey Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu’da ise 1’er puanlık artış gerçekleşti.

Ocak-Aralık 2018 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine göre ise: 2018 yılında 2017’ye göre talepte ve yolcu sayısında yaklaşık yüzde 10 artış sağlandı ve yolcu sayısı 75,2 milyona ulaştı.

Toplam yolcu doluluk oranı, Ocak-Aralık döneminde 3 puanlık artış ile yüzde 82 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 81 seviyesine ulaşırken, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 1 puan artarak yüzde 85 seviyesine ulaştı.

Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 12’lik önemli bir artış yaşandı.

2018 yılında toplam taşınan Kargo ve Posta, geçen seneye göre yüzde 25 artarak 1,4 milyon tona ulaştı.

