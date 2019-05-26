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THY'den Filistin'e "yeni turist kafileleri" için iş birliği mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 02:27 | Son Güncelleme

THY'den Filistin'e "yeni turist kafileleri" için iş birliği mesajı

Türk Hava Yolları (THY), Filistin'e yeni turist kafilelerinin gelmesi için Filistin Turizm Bakanlığı ile iş birliğine hazır olduğunu duyurdu.

Filistin Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Turizm Bakanı Rola Maayia'nın, THY Orta Doğu Bölgesi Satış Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Durmaz'la işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Durmaz görüşmede, THY'nin, Filistin'e yeni turist kafilelerinin gelmesine katkı sağlayacak şekilde iş birliğine hazır olduğunu ifade etti.

Maayia da Filistin ile Türkiye arasında ilişkilerin her alanda güçlü olduğuna dikkati çekti.

Filistin Turizm Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 130 bini aşkın Türk vatandaşı Filistin'i ziyaret etti. Filistin topraklarını ziyaret eden turist sayısı ise 2018 yılında 3 milyonu geçti.

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