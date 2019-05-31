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THY'nin bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanından kalkacak 482 seferde, yüzde 85,2 doluluk oranıyla 80 bin 277 yolcu taşınması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY), bugün İstanbul Havalimanından kalkacak uçakları, 482 seferde yüzde 85,2 doluluk oranı ile 80 bin 277 yolcu taşıyacak.

Yarın, İstanbul'dan dünyanın 124 ülkesine uçacak THY uçaklarının doluluk oranları yüzde 85,4'e vardı. Bu kapsamda 495 gidiş seferi planlarken uçuşların ek seferlerle daha da artması bekleniyor.

THY'nin bugün ise İstanbul Havalimanından kalkacak 482 seferde yüzde 85,2 doluluk oranı ile 80 bin 277 yolcuyu taşıması öngörülüyor.

Bugün ve yarın, genel doluluk oranının yüzde 80, günlük yolcu sayısının ise 200 binin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı THY yolcu

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