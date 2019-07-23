HABER

Ticaret Bakanı Pekcan Hakkari'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 16:12 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu, askerlerle yemek yedi

HAKKARİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere Hakkari'ye gelen Pekcan, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kandüzler, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Yüksekova'da 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 7. Hudut Alayı 1. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret eden Pekcan, şeref defterini imzaladı.

Taburdaki askerlerle yemek yiyen ve fotoğraf çektiren Pekcan, daha sonra Esendere Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Esendere Belediyesi ziyaretinin ardından Hakkari kent merkezine geçen Pekcan'a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

PARTNERMerve Özbey'den evlilik açıklamasıMerve Özbey'den evlilik açıklaması
Bakan Kurum, Düzce’de sel bölgesini ziyaret ettiBakan Kurum, Düzce’de sel bölgesini ziyaret etti
Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”Bakan Kurum: “Biz o eksiklikleri hemen gidereceğiz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarc Esendere Sınır Kapısı Hakkari Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Yüksekova ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

Tansiyon yükseldi! Rus savaş uçağına ateş açıldı!

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Türk savunma şirketleri dünya listesinde

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava

İddianame kabul edildi! Kuytul ile ilgili yeni gelişme

Bakanlık açıkladı! Turuncu listede aranan Murat Gündüz öldürüldü

Murat Gündüz öldürüldü

Burdur'da 3,0 büyüklüğünde deprem

Burdur'da 3,0 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.