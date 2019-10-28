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Ticaret Bakanı Pekcan’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Pekcan kutlama mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde eşi benzeri olmayan bir kurtuluş mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyetimizin 96’ncı yılını gurur, heyecan ve mutlulukla kutluyoruz. 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyet, sözün millette olduğunun nihai beyanı, milletimizin bağımsızlığı ve hürriyetinden hiçbir koşulda ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilanıdır. Cumhuriyet, demokrasi ve kalkınmamıza en uygun ortamı sağlamış, bu yolda ülkemiz takdire şayan mesafeler kat etmiştir. 96 yıldır ilerleyişini sürdüren Türkiye’miz bugün, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi ve hukuk devleti kimliğiyle dünyanın yükselen güçleri arasında yer almakta, bölgesine ve dünyaya umut olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Türkiye’ye yönelik saldırılara rağmen Cumhuriyetin 100’üncü yılı olarak atfedilen 2023 hedefine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yüründüğünü söyleyen Pekcan, “Ülkemize, ekonomimize ve istikrarımıza yönelik saldırılara boyun eğmeden Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına atfettiğimiz 2023 hedeflerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Ülkemizi yüksek gelirli, müreffeh, kalkınmış ülkeler statüsüne taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Türkiye, küresel ekonomideki daralmaya ve bölgesinde yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen elde ettiği ticari ve ekonomik başarılarla kayda değer bir performans sergilemektedir. Türkiye’yi dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri haline getirme hedefiyle durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Pekcan, kutlama mesajının son bölümünde, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak olan aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” açıklamasında bulundu.

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