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Ticaret Bakanı Pekcan'ın Mersin ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 19:32 | Son Güncelleme

Bakan Ruhsar Pekcan Mersin Valiliğini ziyaret etti

MERSİN (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Mersin Valiliğine ziyarette bulundu.

Pekcan, Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) düzenlenen "TİM Akdeniz Meclisi" toplantısının ardından Mersin Valiliğine geçti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından karşılanan Pekcan, Valilik "Şeref Defteri"ni imzaladı.

Pekcan'a ziyarette Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti.

Pekcan, daha sonra Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğüne geçti.

Burada müdürlük çalışanlarıyla selamlaşan Pekcan, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Narkotik dedektör köpeği "Lia"yı bir süre sevdi.

Pekcan, buradaki ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.

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