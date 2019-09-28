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Ticaret Bakanlığı: 9 ayda havalimanlarında 127 milyon TL'lik kaçak eşya ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:57 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, 2019 yılı başından bu yana havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyaların toplam değerinin 127 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, 2019 yılı başından bu yana havalimanlarında gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen kaçak eşyaların toplam değerinin 127 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ticaret Bakanlığı'nca, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucuyu midesinde taşıyarak seyahat eden kuryelerin saptanması için yutucu tespit cihazı ve 3 boyutlu tarama yapabilen CT tomografi cihazı kuruldu. Öte yandan Gümrük Muhafaza ekiplerince Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı ve Hava Takip Sistemi kullanılarak, Türkiye’ye gelecek yolcular risk analizine tabi tutularak ağırlıklı olarak şüpheli yolculara odaklanıldı. Ayrıca sayısı artırılan bagaj tarama sistemleri ve dedektör köpeklerin yanı sıra, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede uzmanlaştırılmış NarkoKim Kısım Amirlikleri sayesinde havalimanlarında kaçakçılıkla mücadelede elde edilen başarı bir üst seviyeye taşındı.

9 AYDA 127 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA

Bu kapsamda 2019 yılının ilk 9 ayında risk analizi ya da istihbarat çalışması neticesinde tespit edilerek aranan şüpheli yolcuların valizlerinde 10 milyon lira değerinde uyuşturucu, 13,5 milyon lira değerinde cep telefonu ve 8 milyon lira değerinde elektronik sigara ile tütün mamulleri başta olmak üzere ele geçirilen kaçak eşyanın toplam değeri 127 milyon liraya ulaştı. Bu ürünlerin yanı sıra, tıbbi malzeme ve ilaçlar, mızraklar, silahlar, insan saçı, gergedan boynuzu, tilki postu, kürk, canlı sülük gibi eşyalar da kaçak yollardan yurda sokulmak istenirken, Gümrük Muhafaza ekiplerinin kontrolüne takıldı.

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