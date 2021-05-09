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  4. Ticaret Bakanlığı’na atanan Mustafa Tuzcu kimdir? Mustafa Tuzcu kaç yaşında?

Ticaret Bakanlığı’na atanan Mustafa Tuzcu kimdir? Mustafa Tuzcu kaç yaşında?

09.05.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur görevden alınarak yerine Mustafa Tuzcu atandı. Mustafa Tuzcu, Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Ticaret Başmüşaviri olarak görev yapıyordu. Tuzcu, Türkiye’yi temsil etmenin yanında birçok ülke ile çok taraflı müzakereler de yürütmüştür.

Ticaret Bakanlığı’na atanan Mustafa Tuzcu kimdir? Mustafa Tuzcu kaç yaşında?

Evli ve üç çocuk babası olan Mustafa Tuzcu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Ticaret Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. İşte Mustafa Tuzcu hakkında merak edilen detaylar…

MUSTAFA TUZCU KİMDİR?

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanan Mustafa Tuzcu, 1979 senesinde Kocaeli’nin Gebze ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı.

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Tuzcu, daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Hukuk ve Diplomasi Okulu’nda yüksek lisans, Orta Doğu Teknik Ünivesitesi’nde (ODTÜ) doktorasını tamamladı.

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Uluslararası Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığı, İstanbul Rekabetçilik Merkezi Müzakereleri Başmüzakereciliği, 20. Dönem Başkanlığı Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu Başkanlığı,ÿDünya Ticaret Örgütü Nezdinde Ticaret Başmüşavirliği, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Komitesi Başkanlığı görevlerini ifa etti.

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