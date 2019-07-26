HABER

Ticaret Borsası’ndan 6 aylık tarihi rekor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Bursa Ticaret Borsası (BTB), 2019 yılının ilk 6 aylık dönemindeki işlem hacmini yeni bir rekorla kapattı.

Ticaret Borsası’ndan 6 aylık tarihi rekor

Bursa Ticaret Borsası (BTB), 2019 yılının ilk 6 aylık dönemindeki işlem hacmini yeni bir rekorla kapattı. Tarihinin en büyük işlem hacmi istatistik rekoruna imza atan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, işlem hacmi rakamlarını değerlendirdi.
2018 dönemi ilk altı ayında yüzde 9’luk büyüme gösteren BTB, 2019 yılında bir önceki ocak-haziran dönemine göre yüzde 25,22’lik büyüme rekoru kırarak, işlem hacmini 1 milyar 938 milyon 736 bin 324 lira yapmayı başardı. Yakalanan işlem hacmi rakamlarının, Bursa’nın Türkiye’deki en önemli gıda tarım ve hayvancılık şehri olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyleyen Başkan Matlı, 2019 yılı ilk 6 ayında Bursa Ticaret Borsası’nın son 5 yılın en yüksek tescil işlem hacmine ulaştığını bildirdi.
“Üyelerimiz Bursa ekonomisine çok önemli katkı sağlamaktadır” diyen Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “2019 yılının ilk yarısında Bursa Ticaret Borsası’nda en çok işlem gören ürünler arasında 515 milyon 758 bin lira ile zeytin ilk sırada yer aldı.200milyon 109 bin liralık işlem hacmi ile canlı hayvan ve et ürünleri ikinci, 190 milyon 964 bin liralık işlem hacmiyle küspe üçüncü, 128 milyon 661 bin liralık işlem hacmiyle yaş sebze ve meyve dördüncü, 103 milyon 332 bin liralık işlem hacmiyle de iplik beşinci sırada yer aldı” dedi.
Geçtiğimiz günlerde mecliste kabul edilen 11. kalkınma planında yer alan tarımsal faaliyetlerin ivedilikle hayata geçirilmesi ile Bursa Ticaret Borsası’nın 2019 yılının ilk yarısında yakaladığı işlem hacmi başarısının yılın ikinci yarısında daha da artmasını beklediklerini belirten Matlı, “İnanıyoruz ki üyelerimiz başta olmak üzere, hep birlikte daha çok çalışarak,daha fazla üreteceğiz. Sonucunda da ülke ekonomimiz büyüyecek ve hep birlikte kalkınacağız” dedi.

Hayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenlerHayatınızın en önemli tercihini yapmadan önce bilmeniz gerekenler
İhtiyarlar Taburu filmi Konya’da çekiliyorİhtiyarlar Taburu filmi Konya’da çekiliyor
Kayalıklarda mahsur kalan çoban köpeğini AFAD kurtardıKayalıklarda mahsur kalan çoban köpeğini AFAD kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

Polis aracına uzun namlulu silahlarla saldırı

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

İzmir'de silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

İzmir'de silahlı kavga! Göğsünden vuruldu

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Kızları tatil pozlarıyla olay oldu

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul merkezli 11 ilde operasyon! 161 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 11 ilde operasyon! 161 gözaltı kararı

Konya'da kaçak silah atölyesine operasyon

Yakalanmamak için polis telsizi dinlemişler

Son dakika Kağıthane'de faciadan dönüldü! Dehşet anları kamerada

Kağıthane'de faciadan dönüldü! Dehşet anları kamerada

Son dakika İzmir Bornova'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İzmir'de büyük yangın! Ekipler sevk edildi

Hızır zırhlısından ilk ihracat Afrika'ya

Hızır zırhlısından ilk ihracat Afrika'ya

Son dakika! MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

MSB açıkladı: Hepsi ele geçirilip imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.