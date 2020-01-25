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Ticari taksi şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 16:09 | Son Güncelleme

Sivas’ta ticari taksinin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi.

Ticari taksi şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas’ta ticari taksinin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Kayseri karayolu Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Sivas’tan Kayseri istikametine giden ticari taksi bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Hurdaya dönen araçtaki 3 kişiden biri ağır yaralı olarak çıkartıldı. 2 kişi ise araçta sıkıştı. Sıkışan iki kişinin çıkartılması için AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Araçta sıkışanlardan birinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.

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