HABER

Tijuana'ya gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2018 12:18 | Son Güncelleme

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika’nın Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısının 9 bini bulduğu bildirildi.

Sınırda bekleyen göçmenler Benito Juarez spor kompleksi içinde kurdukları çadırlarda bekleyişini sürdürürken, sağanak yağış etkili oldu. Bazı göçmenler, yağışın ardından başka bir alana nakledildi.

Göçmenler bekleyişini sürdürüyor

Göçmenlerin bölgeye girmesini engellemek isteyen polisler ise sınırda hazır bekliyor.
Prensa Latina'da yer alan habere göre, Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum, ABD'ye geçmek için kente gelen göçmen sayısının 9 bine ulaştığını, 2 bin göçmenin daha gelmesinin beklendiğini söyledi.
Bölgeden geçmeye çalışan göçmenlere uyarı ateşi ve gaz bombaları atılıyor.
Meksika İçişleri Bakanlığı, ABD sınırını geçmeye çalışan 500 göçmenin sınırdışı edileceğini duyurmuştu.
Bakanlığın açıklamasında, "şiddet kullanarak" ve "yasadışı bir şekilde" sınırı geçmeye çalışan grubun gözaltına alındığı bildirildi.
Meksika İçişleri Bakanlığı, sınırı geçmeye çalıştığı tespit edilen herkesin derhal sınırdışı edileceğini duyurdu.
Açıklamada, "amaçlarına hizmet etmekten çok uzak bir şekilde" göçmenlerin yaptıklarının yasal göç çerçevesini ihlal ettiği ve "ciddi bir olaya" yol açabileceği vurgulandı.
Bu ay başında binlerce göçmenin gelişiyle, Tijuana'daki gerilim artmıştı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, Orta Amerika ülkelerinden çıkıp, 4 bin kilometreden fazla yolu kat ettikten sonra Tijuana'ya ulaştı.
Göçmenler, memleketleri Honduras, Guetamala ve El Salvador'daki kovuşturmalar, yoksulluk ve şiddetten kaçtıklarını söylüyor.
Ancak, ABD Başkanı'nın mahkemeler karar verene kadar göçmenlerin hepsini Meksika tarafında tutacağını söylemesi nedeniyle, iltica başvurularının ABD tarafından kabul edip edilmeyeceğini uzun süre beklemek zorunda kalabilirler.
Mahkemelerin karar alması aylar sürebiliyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçmen Meksika Tijuana

En Çok Okunan Haberler

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

Uğur Dündar'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

'Varlık Barışı'nda süre uzatıldı! Son gün ne zaman?

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

Hatice’den İrem Derici’ye olay cevap!

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

Bakanlık genelge yayınladı! Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlara soruşturma

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesi! Şişli ve Beşiktaş için dikkat çeken iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'da ortalık karıştı! 'Sarı Yelekliler' yeniden sokaklara çıktı

Ortalık karıştı! 'Sarı Yelekliler' sokaklarda

Hollandalı marangoz Nuh'un Gemisi'yle İsrail'e gidecek

Hollandalı marangoz Nuh'un Gemisi'yle İsrail'e gidecek

Trump sinirlendi! Mikrofonu çıkardı attı

Trump sinirlendi! Mikrofonu çıkardı attı

Alaska'da 7.0 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Alaska'da 7.0 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı Bush hayatını kaybetti!

Avrupa'nın en önemli festivali Amsterdam'da başladı

Amsterdam'da ışık sanat festivali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.