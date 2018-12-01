Tijuana'ya gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı

Sınırda bekleyen göçmenler Benito Juarez spor kompleksi içinde kurdukları çadırlarda bekleyişini sürdürürken, sağanak yağış etkili oldu. Bazı göçmenler, yağışın ardından başka bir alana nakledildi.

Göçmenler bekleyişini sürdürüyor

Göçmenlerin bölgeye girmesini engellemek isteyen polisler ise sınırda hazır bekliyor.

Prensa Latina'da yer alan habere göre, Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum, ABD'ye geçmek için kente gelen göçmen sayısının 9 bine ulaştığını, 2 bin göçmenin daha gelmesinin beklendiğini söyledi.

Bölgeden geçmeye çalışan göçmenlere uyarı ateşi ve gaz bombaları atılıyor.

Meksika İçişleri Bakanlığı, ABD sınırını geçmeye çalışan 500 göçmenin sınırdışı edileceğini duyurmuştu.

Bakanlığın açıklamasında, "şiddet kullanarak" ve "yasadışı bir şekilde" sınırı geçmeye çalışan grubun gözaltına alındığı bildirildi.

Meksika İçişleri Bakanlığı, sınırı geçmeye çalıştığı tespit edilen herkesin derhal sınırdışı edileceğini duyurdu.

Açıklamada, "amaçlarına hizmet etmekten çok uzak bir şekilde" göçmenlerin yaptıklarının yasal göç çerçevesini ihlal ettiği ve "ciddi bir olaya" yol açabileceği vurgulandı.

Bu ay başında binlerce göçmenin gelişiyle, Tijuana'daki gerilim artmıştı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, Orta Amerika ülkelerinden çıkıp, 4 bin kilometreden fazla yolu kat ettikten sonra Tijuana'ya ulaştı.

Göçmenler, memleketleri Honduras, Guetamala ve El Salvador'daki kovuşturmalar, yoksulluk ve şiddetten kaçtıklarını söylüyor.

Ancak, ABD Başkanı'nın mahkemeler karar verene kadar göçmenlerin hepsini Meksika tarafında tutacağını söylemesi nedeniyle, iltica başvurularının ABD tarafından kabul edip edilmeyeceğini uzun süre beklemek zorunda kalabilirler.