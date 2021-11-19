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Tıka basa doldurduğumuz derin dondurucuları daha verimli kullanabilmek için saklama tüyoları

19.11.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Derin dondurucular, mutfaktaki en büyük yardımcılarımızdan biri. Donmuş gıdaları, mevsiminde taptaze aldığımız sebze ve meyveleri saklayarak ihtiyaç dahilinde hemen çıkarıp kullanmak için muhteşem bir icat. Siz de böyle düşünüyor ama derin dondurucuda aradığınızı bulmakta biraz zorlanıyorsanız vereceğimiz tüyolar, tam size göre!

Tıka basa doldurduğumuz derin dondurucuları daha verimli kullanabilmek için saklama tüyoları

Saklamak istediğiniz gıdaları derin dondurucuya yerleştirmek, size bazen satranç oynuyor gibi hissettiriyor olabilir. "Neyi nereye koymalı? Nasıl düzenlenmeli?" diye düşündükçe iş, daha da içinden çıkılmaz bir hâl alabilir. Dahası, sonra aradığınızı bulmanız da ayrı bir mesele. Bu yüzden derin dondurucunun fonksiyonelliğini arttıracak tüyoları sizin için araştırdık. İşte, hayatınızı kolaylaştıracak fikirler...

DERGİLİKLER MUHTEŞEM BİR ÇÖZÜM OLABİLİR

Zaman zaman özenilerek alınan dergilikler, derin dondurucular için biçilmiş kaftan! Dondurucunuzun boyutuna göre birkaç tane dergilik alıp derin dondurucunuzu karmaşıklıktan kurtarabilirsiniz. Dergilikleri belirli ürün kategorisine ayırarak ürünlerinizi yerleştirebilir ve ihtiyacınız olduğunda dergilikleri çekerek ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz.

DOLABA KOYDUĞUNUZ ÜRÜNLERİ ETİKETLEYEBİLİRSİNİZ

Derin dondurucuya koyduğunuz ürün poşetlerinin üzerine etiket yapıştırarak hangi ürün olduğunu ve gramajını yazabilirsiniz. Böylece ihtiyacınız olan malzemelere ulaşmak için bütün dolabı dökmenize gerek kalmaz.

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RAFLARINIZI MANDALLAYARAK DÜZEN OLUŞTURABİLİRSİNİZ

Raflı bir derin dondurucuya sahipseniz mandalları kullanmak harika bir fikir! Poşetlediğiniz gıdaları, mandallar yardımıyla bir düzen içerisinde raflara asabilir ve böylece aradığınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

SAKLAMA KAPLARINI MIKNATIS YARDIMIYLA DUVARA YAPIŞTIRABİLİRSİNİZ

Küçük saklama kaplarınızın altına ufak mıknatıslar yapıştırarak derin dondurucunuzun kapağına yapıştırabilirsiniz. Böylece saklama kapları hem daha düzenli durur hem de daha az yer kaplar.

BUZ KALIPLARINI FARKLI BİR AMAÇLA KULLANABİLİRSİNİZ

Buz kalıpları, derin dondurucunuzda çözümler yaratmak için çok pratik bir ürün! Fazla yer kaplamayan buz kalıplarını farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Hazırladığınız et ve tavuk sularını, salçayı ya da soslarınızı buz kalıplarına doldurarak güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz. Böylece her gün kullandığınız bu ürünleri, tek kullanımlık miktarlarda dondurabilirsiniz.

YİYECEKLERİNİZİ VAKUMLAYARAK DEPOLAYABİLİRSİNİZ

Buzdolabına koyacağınız yiyecek poşetlerini vakumlayarak daha az yer kaplamalarını sağlayabilirsiniz. Yiyeceklerinizi bu şekilde saklarsanız dolabınızın daha düzenli olur.

TEK POŞETTE BİRDEN FAZLA ÖĞÜN

Kıyma, et, salça gibi yiyecekleri her kullanım için ayrı ayrı paketleyerek saklarsanız dondurucunuzda çok fazla yer kaplayıp bir karmaşa oluşturabilirler. Bu ürünleri birkaç öğünü aynı poşete koyup bıçağın tersiyle tek kullanımlık miktarlarda ayırarak paketleyebilirsiniz.

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