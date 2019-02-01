HABER

TİKA Başkanı Serdar Çam Hırvatistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 21:05 | Son Güncelleme

TİKA Başkanı Serdar Çam Hırvatistan'da

SİSAK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Serdar Çam, Hırvatistan'ın Sisak şehrinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

Hırvatistan'daki temasları kapsamında Hırvatistan Başmüftüsü Aziz Hasanovic ile bir araya gelen Çam, TİKA'nın üstlendiği Sisak İslam Kültür Merkezi'nde devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.

Çam'a, TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç ile Sisak İslam Birliği Meşihatı Başimamı Alem Crnkic eşlik etti.

Hasanovic ile Çam, beklentilerinin, merkezin önümüzdeki yıl mart veya nisan ayında açılabileceği yönünde olduğunu ifade etti.

- Sisak İslam Kültür Merkezi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'in Türkiye ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile imzalanan anlaşmayla TİKA'nın, Sisak şehrinde inşa edilen İslam Kültür Merkezine destek sağlaması kararlaştırılmıştı.

Hırvatistan İslam Birliği tarafından Sisak Belediyesinde yer alan Sisak İslam Kültür Merkezinin inşaatına nisan 2017'de başlanmış, fakat finansman sıkıntısı ve sahadaki çeşitli zorluklar nedeniyle projenin tamamlanabilmesi için desteğe ihtiyaç duyulmuştu. Yapılan görüşmeler neticesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Sisak İslam Kültür Merkezi inşaatının tamamlanması çalışmaları kapsamında, TİKA ve Hırvatistan İslam Birliği arasında iş birliği yapılması kararlaştırılmıştı.

Dört katlı planlanan İslam Kültür Merkezi 586 kişinin ibadet edebileceği bir cami, çocukların eğitim alabileceği 3 derslik, çok amaçlı toplantı salonu, restoran ve camide görev yapan imamlar için konaklama gibi temel alanlardan oluşuyor.

Proje tamamlandığında Hırvatistan'daki dördüncü İslam Kültür Merkezi olacak.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Erzurum'da yoğun kar yağışı (2)Erzurum'da yoğun kar yağışı (2)
GÜNCELLEME - Batman'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralıGÜNCELLEME - Batman'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 9 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hırvatistan Serdar Çam Sisak tika

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

Müslüman değilim ama namaz kılıyorum diyen Ivana Sert tesettüre girdi

Müslüman değilim ama namaz kılıyorum diyen Ivana Sert tesettüre girdi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Çorum'da askeri araç devrildi: Yaralılar var

Askeri araç devrildi: Yaralılar var

TEM'de korkunç görüntü!

İstanbul'da korkunç görüntü

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Tesadüfen bulundu! Görmek için yer altına iniyorlar

Eşim bana tecavüz etti, davam Türkiye'de emsal niteliğinde olabilir

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.