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TİKA Etiyopya'da yetimleri unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 22:04 | Son Güncelleme

TİKA Etiyopya'da yetimleri unutmadı

ADDİS ABABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında Etiyopya'daki yetimler için 800 kişilik iftar sofrası kurdu.

Başkent Addis Ababa'daki Yetim Çocuklar Koruma Merkezinde düzenlenen iftara, TİKA Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Bülent Korkmaz, TİKA Etiyopya Koordinatörü Mehmet Ali Yetiş ve Addis Ababa Büyükelçilik Müsteşarı Evren Müderrisoğlu katıldı.

Aynı çatı altında toplanarak iftar yapan yüzlerce çocuğun yaşadığı heyecan ve mutluluk gözlerinden okunurken, çocuklara sofrada anneleri de eşlik etti.

Yetim Çocuklar Koruma Merkezi Müdürü Kemal Abdülhakim, AA muhabirine, merkezin ülke genelinde 3 bin çocuğa düzenli olarak ayni ve nakdi yardım ulaştırdığını söyledi.

Ülkedeki ekonomik koşulların kötü olmasından en çok yetimlerin etkilendiğini belirten Abdühakim, "Bu iftarın bile onlar için çok farklı bir anlamı var." diye konuştu.

Etiyopya'da tamamlanan ve devam eden projeleri yerinde görmek için ülkeyi ziyaret eden TİKA Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı Korkmaz da, TİKA'nın kurulduğu günden bu yana ülkede 200'e yakın projenin tamamladığını ifade ederek, bu sayıyı artırarak daha fazla işe imza atmak istediklerini dile getirdi.

İslam tarihi açısından Etiyopya'nın büyük öneme sahip olduğuna vurgu yapan Kormaz, Kral Necaşi türbesi ve ülkedeki ilk Osmanlı konsolosluğu binasının restorasyonu gibi projelerin TİKA'nın buraya verdiği önemi açıkça gösterdiğini söyledi.

Kormaz, ülkede kalkınma yardımının yanı sıra yerinden edilen kişiler için acil insani yardım projelerine de ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

TİKA, son olarak ülkede yerinden edilmiş 800 aileye kumanya yardımı ulaştırmıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu verilerine göre, Etiyopya'da 4 milyondan fazla yetim bulunuyor.

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Etiyopya tika yetim

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