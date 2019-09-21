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TİKA'dan Kamerun'da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 19:30 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kamerun'da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun’un Adamaoua bölgesinde yer alan Nyambaka kasabasındaki restore ettiği okula 400 adet sıra hibe etti.

TİKA, Kamerun'da zor şartlarda okuyan öğrencilerin eğitimine destek oldu. Yaklaşık 7 bin nüfuslu Nyambaka kasabasındaki bir ilkokulu restore ettiren TİKA, ayrıca okulda düzenlenen törenle 400 adet sırayı buraya teslim etti.

Törende belediye yetkilileri, kasabadaki okulun eksikliklerini kısa zamanda temin ettiği için TİKA'ya ve Türk halkına teşekkür etti.

TİKA Yaounde Koordinatörü İzzet Ahmet Bozbey ise Nyambaka Belediyesinin talebi üzerine harekete geçtiklerini ifade ederek, ülkede eğitimli ve kalifiye eleman eksikliğinin ciddi biçimde hissedildiğine değindi.

Bozbey, yapılan destek ile eğitim kalitesinin artırılması ve okul altyapısının iyileştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Bölgedeki sivil toplum kuruluşu Nyambaka Kalkındırma Derneği CODENY Başkanı Bia Houdou da öğrencilere hitaben, "Çalışmanın sonucu her zaman başarıdır. Bu okul binasını ve sıralarını iyi kullanın. Sizlere güveniyoruz." diye konuştu.

Büyükbaş hayvancılık, arıcılık ve tarımla geçimini sağlayan kasabada kamuya ait sadece bir ilkokul bulunuyor.

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eğitim Kamerun Nyambaka Okul tika yardım

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