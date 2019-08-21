HABER

TİKA'dan Kolombiya'da "Barışın Tesisi" programına ekipman desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kolombiya'da "Barışın Tesisi" programına ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya'nın Armenia şehrinde Belediye Konseyine bağlı halk merkezindeki kreşe ekipman ve donanım desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Barışın Tesisi" programı kapsamında, Armenia Belediye Konseyi iş birliğinde, bir kreşe eğitici ekipman ve donanım desteği verildiği belirtildi.

Halk merkezinde, suça karışan ve kötü alışkanlıklar edinen çocuk ve gençlerin topluma kazandırılmasını sağlayacak merkezin dış ve iç duvarlarına, Türkiye ile Kolombiya'nın kültür ve turizmde öne çıkan bölgelerinin resimleri çizildi.

Ressam Hollman Henao Diaz, "Sanat ile sadece kültürlerin değil, insanlığın özünü de başkalarıyla paylaşabiliriz. Böylece başta güzel çocuklarımıza olmak üzere herkese farklılıklara rağmen birbirimize uzak olmadığımızı anlatabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kreşin gönüllü öğretmeni Yenci Ramirez Cubillos ise "Armenia Belediye Konseyine bağlı bu kreş tüm Armenia halkına hizmet ve fayda sağlayacak." ifadesini kullandı.

Merkezde, aileler ve emekliler için de sosyal programlar gerçekleştirilecek.

Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor Burası İstanbul! Aylardır bu halde bekliyor
Kuma intiharında 12,5 yıllık ceza verilen koca, saklandığı odunlukta yakalandıKuma intiharında 12,5 yıllık ceza verilen koca, saklandığı odunlukta yakalandı
En iyiler Bursa’da yarıştıEn iyiler Bursa’da yarıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Armenia eğitim desteği kolombiya tika

En Çok Okunan Haberler

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

Aranan o şahıs HDP binasında yakalandı

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bomba böyle yakalanmış!

Jandarma Genel Komutanı: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi

Jandarma Genel Komutanı: Teröristlerden tamamen temizlendi

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonunda dev rakam!

Diyarbakır'daki operasyonda dev rakam!

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Harabeye dönmüştü! 128 yıllık bina yeniden hastane olacak

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

Kağıthane'de minibüs evin duvarına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.