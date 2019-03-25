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TİKA'dan Kuzey Makedonya'da "Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Programı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 19:41 | Son Güncelleme

TİKA'dan Kuzey Makedonya'da "Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Programı"

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) "Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Programı" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Üsküp merkezli Toplumsal Gelişim Derneği (ZOR) iş birliğiyle ülkedeki Türk şirketleri Ramstore ve SÜTAŞ'ın katkılarıyla organize edilen program kapsamında Üsküp Tefeyyüz İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Üçüncü Katibi Kübra Akgün, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Okul Müdürü Ceylan Ruşid ve Ramstore Mall Alışveriş Merkezi Kalkınma ve Yatırım Müdürü Celadin Culi'nin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Ayden, yaptığı konuşmada, çocuklarda sağlıklı beslenme ve diş sağlığının önemine değindi.

Hazır yemek ve gazlı içeceklerin tüketilmesiyle ciddi hastalık riskleriyle karşı karşıya kalındığını belirten Ayden, çocuklara sağlıksız beslenmemeleri çağrısında bulundu.

Üsküp 8 Eylül Şehir Hastanesinde görevli Dr. Taner Hasan, çocuklara sağlıklı beslenme ve gıda tüketiminde dikkat etmeleri gereken hususları Keloğlan hikayeleri aracılığıyla anlattı.

Üsküp Çayır Rahibe Tereza Özel Jinekoloji ve Obstetrik Hastanesi Uzman Doktoru Luljeta Bekir ve Kuzey Makedonya'daki Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Asistanı Dr. Akgül Omeragiç da diş sağlığı ve dişlerin fırçalanmasıyla ilgili sunum yaptı.

Kuzey Makedonya’nın farklı bölgelerindeki 2 bin öğrenciyi kapsayan program kapsamındaki görsel ve işitsel anlatımlar ile eğitimler, uzmanlar tarafından Keloğlan, İbn-i Sina, Nasreddin Hoca ve İtar Peyo gibi masal kahramanlarının hikayeleri aracılığıyla yapılacak.

25 Mart-7 Nisan'da yürütülecek projenin, kötü beslenme, diş sağlığı problemleri ve diş temizliğine konusunda gençler ve ailelerin bilinçlendirilmesini ve olası zararlardan korunma yollarının öğretilmesini amaçladığı belirtildi.

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