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TİKA’dan Pakistan’da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:48 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan’ın liman şehri Gwadar’daki devlet okullarına kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.TİKA tarafından, Pakistan’da okullaşma oranın en düşük olduğu Belucistan eyaletinde bulunan 4 devlet okulunda 2019-2020 eğitim dönemine başlayan ilkokul öğrencilerine 500 adet okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.

TİKA’dan Pakistan’da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan’ın liman şehri Gwadar’daki devlet okullarına kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuldu.
TİKA tarafından, Pakistan’da okullaşma oranın en düşük olduğu Belucistan eyaletinde bulunan 4 devlet okulunda 2019-2020 eğitim dönemine başlayan ilkokul öğrencilerine 500 adet okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı. Gwadar Bölge İlkokulu’nda gerçekleştirilen törene, Gwadar Vali Yardımcısı Anees Gorgaji TİKA Karaçi Program Koordinatörü İbrahim Katırcı, İnsani Gelişimden Sorumlu Genel Müdür Altaz Sakhi, Bölge Eğitim Müdürü Munir Ahmad, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Törende konuşan Bölge Eğitim Müdürü Munir Ahmad, TİKA tarafından yeni eğitim- öğretim yılının başında verilen bu desteğin yoksul öğrenciler ve aileleri için çok anlamlı olduğu belirterek, “Pakistan halkı adına Türkiye Cumhuriyetine teşekkür ediyorum” dedi.
TİKA Koordinatörü İbrahim Katırcı ise, TİKA olarak Pakistan’da öncelikli sektörlerden birinin eğitim olduğunu ve eğitim alanında yakında zamanda uygulanacak yeni projelerle bu desteğin artacağını belirtti.

TİKA’dan Pakistan’da eğitime destek

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