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TİKA'dan Paraguay'da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 12:10 | Son Güncelleme

TİKA'dan Paraguay'da iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Paraguay'da iftar verildi ve gıda dağıtımı yapıldı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Ciudad Del Este şehrindeki iftar programına, Türkiye'nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, din adamları, sivil toplum temsilcileri ve bölgede yaşayan Müslümanlar katıldı. Paraguay Arap İslam Birliğinde gerçekleştirilen iftarda 200'den fazla kişi yer aldı.

Büyükelçi Ersoy, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Paraguay'da birçok faaliyet gerçekleştirdiğini belirterek, bu programda Paraguaylı Müslümanlarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Öte yandan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Lopez Moreira Bo'nun himayelerindeki Sosyal Yardım ve Dayanışma Kurumu ile iş birliğinde Ciudad Del Este şehrinin 23 Ekim Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardım paketi dağıtıldı.

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Paraguay Ramazan tika

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