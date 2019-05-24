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TİKA'dan Romanya'da iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 21:57 | Son Güncelleme

TİKA'dan Romanya'da iftar

BÜKREŞ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya'da ramazan münasebetiyle gıda yardımı paketi dağıttı ve iftar verdi.

Romanya'nın tek Türk köyü olan Başpınar köyünde iftar programı düzenleyen TİKA, Dobruca bölgesinde toplamda 800 kişiye iftar verdi.

Başpınar köyünde verilen iftara Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, TİKA Romanya Koordinatörü Yasemin Melez Biçer, Romanya Müslümanları Müftüsü Murat Yusuf, Köstence Başkonsolosu Sulhi Turan ve Türk soydaşlar katıldı.

- Bin 500 dar gelirli aileye gıda paketi

TİKA, Romanya'daki ramazan faaliyetleri kapsamında Dobruca bölgesi başta olmak üzere 7 ayrı yerde dar gelirli bin 500 aileye içinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu yardım paketi dağıttı.

Dobruca bölgesindeki Dobromir köyünde, TİKA tarafından tadilatı yapılan okulun Türkçe sınıfının açılışı yapıldı. TİKA ayrıca, Türkçe sınıfına akıllı tahta dahil, eğitim ekipmanı desteği sağladı.

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