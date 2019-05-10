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TİKA'dan Sırbistan'da eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 21:09 | Son Güncelleme

TİKA'dan Sırbistan'da eğitime destek

PRİJEPOLJE (AA) - Sırbistan'ın güneybatısındaki Prijepolje şehrinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) onarılan Misa Cvijanovic - Nasa Radost Anaokulu ile Dusan Tomasevic Cirko İlköğretim Okulu düzenlenen etkinlikle hizmete açıldı.

Onarım ve donanım projesinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Toşbat'ın yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anaokulundaki programda konuşan Büyükelçi Bilgiç, projenin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Rumelili Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (RUMELİSİAD) ve Sırp makamlarına teşekkürlerini ileterek, "Birlikte hareket edince her şey mümkün oluyor. Bundan sonra da bu şekilde çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

TİKA Belgrad Koordinatörü Toşbat da bugün Prijepolje'de iki okul açtıklarını anımsatarak, TİKA olarak geleceğin sahiplerine böyle güzel imkanlar sundukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

RUMELİSİAD'dan Zarif Alp ise onarılan anaokulu ve ilkokulda daha başarılı öğrencilerin yetişeceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Donanım eğitim Okul onarım Prijepolje sırbistan tika

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