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TİKA’dan Tacikistan’a sağlık alanında destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:24 | Son Güncelleme

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tacikistan’da yürütülen Kırsal Bölgelerde Ana Çocuk Sağlığının Desteklenmesi Programı kapsamında Rudaki ilçesindeki Arbobhatun Köyü Sağlık Merkezinin hizmet binası yenilendi.Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen projede Arbobhatun Köyü Sağlık Merkezinin artık kullanılamaz halde olan ek binası yıkılarak yerine iki katı büyüklüğünde bir bina inşa edildi ve merkezin ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi donanım ve ofis mobilyaları temin edildi.

TİKA’dan Tacikistan’a sağlık alanında destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tacikistan’da yürütülen Kırsal Bölgelerde Ana Çocuk Sağlığının Desteklenmesi Programı kapsamında Rudaki ilçesindeki Arbobhatun Köyü Sağlık Merkezinin hizmet binası yenilendi.
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen projede Arbobhatun Köyü Sağlık Merkezinin artık kullanılamaz halde olan ek binası yıkılarak yerine iki katı büyüklüğünde bir bina inşa edildi ve merkezin ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi donanım ve ofis mobilyaları temin edildi. Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Arbobhatun köyündeki tek sağlık merkezi olan Arbobhatun Köyü Sağlık Merkezi, sadece 2017 yılında 43 bin 764 kişiye sağlık hizmeti verdi. Bunun yanı sıra aynı yıl içerisinde 56 bin 864 kişi evlerinde ziyaret edilerek sağlık hizmeti sunuldu.
9’u doktor ve 12’si hemşire olmak üzere toplam 21 sağlık personelinin görev yaptığı sağlık merkezinde aile doktorluğu, diş hekimliği, jinekoloji, göz hastalıkları ve dahiliye gibi bölümler bulunuyor. Gerçekleştirilen proje ile hem sağlık merkezinin kapasitesinin arttırılması hem de sağlık merkezinden yararlananların daha iyi şartlarda sağlık hizmetleri almaları hedefleniyor.

TİKA’dan Tacikistan’a sağlık alanında destek

TİKA’dan Tacikistan’a sağlık alanında destek

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