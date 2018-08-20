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TİKA'dan Tacikistan'da turizm eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

TİKA, Tacikistan'daki "Yetişkinler Eğitim Merkezleri" bünyesinde çalışan 42 eğitmen ve öğretmen için servis ve mutfak hizmetleri eğitimi düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tacikistan'daki "Yetişkinler Eğitim Merkezleri" bünyesinde çalışan 42 eğitmen ve öğretmene servis ve mutfak hizmetleri alanında eğitim verildi

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA ve Tacikistan Çalışma, Göç ve İstihdam Bakanlığının iş birliğinde Tacikistan genelinde faaliyet gösteren Yetişkinler Eğitim Merkezleri bünyesinde çalışan eğitmen ve meslek liselerinde görevli öğretmenlere yönelik 2 haftada 60 saat teorik ve uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Açıklamada, Tacikistan hükümeti tarafından 2018 yılının Turizm ve El Sanatları Yılı ilan edilmesinin ardından TİKA'nın Türkiye'nin turizm alanındaki tecrübesinin Tacikistan'a aktarılması amacıyla servis ve mutfak hizmetleri alanında eğitim programı düzenlediği belirtildi.

Alanında uzman 2 eğitmenin Türkiye'den Tacikistan'a giderek programa katılan 42 kişilik gruba ders verdiği belirtilen açıklamada, eğitimin Duşanbe Yetişkinler Eğitim Merkezi bünyesinde TİKA tarafından kurulan turizm uygulama restoranında yapıldığı kaydedildi.

Eğitimin tamamlanmasının ardından düzenlenen sertifika törenine Tacikistan Çalışma, Göç ve İstihdam Bakanı Yardımcısı Mirzozoda Abdusalom Nazarali, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiliği Başkatibi Ozan Akın, TİKA Duşanbe Koordinatörü Tarık Mete ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşan Bakan Yardımcısı Nazarali, çok güvenilir bir ortak olarak gördükleri TİKA ile uzun yıllardır devam eden iş birliğinden çok memnun olduklarını ve bunu sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Sertifika töreninin ardından kursiyerler, eğitim sırasında edindikleri bilgileri kullanarak hazırladıkları yemekleri davetlilere servis etti.

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