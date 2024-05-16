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Anne babalar dikkat! MİT'ten çocuklar için sosyal medya uyarısı geldi: "Paylaşmadan önce iyice düşünün"

16.05.2024 15:46
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Sosyal medya kullanımı günümüzde oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Sosyal medyanın kullanımı kadar önemli bir diğer konu ise sosyal medyanın güvenli kullanımı oluyor. Özellikle anne babalar çocuklarının sosyal medyayı güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin yolunu araştırıyor. Bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'ten uyarılar geldi. MİT, çocuklara sosyal medya mecralarını güvenli ve dikkatli şekilde kullanabilmesi için neler yapmaları gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu.

Anne babalar dikkat! MİT'ten çocuklar için sosyal medya uyarısı geldi: "Paylaşmadan önce iyice düşünün"

MİT'in resmi internet sayfasında "Çocukların Sosyal Medyayı Güvenli Kullanımı" başlığı altında 5 madde sıralandı.

MİT

Hesapların gizli tutulması, tanınmayan kişilerle iletişime geçilmemesi, paylaşım yaparken dikkatli olunması, sosyal medyanın güvenli kullanılması ve siber zorbalığa izin verilmemesi başlıkları altında bulunulan uyarılar şöyle:

HESABINIZI GİZLİ TUTUN

"Hesabınızı gizli moda alın ve paylaşımlarınızı yalnızca tanıdığınız kişilerin görebildiğinden emin olun. 'Hesap ayarları' bölümünden gizlilik ile ilgili ayarları yapın.

1b

TANIMADIĞINIZ KİŞİLERLE İLETİŞİME GEÇMEYİN

Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık ve takip isteklerini kabul etmeyin. Tanımadığınız kişilerden gelen, özellikle rahatsız edici mesajları ailenizle ya da güvendiğiniz bir yetişkinle paylaşın.

Sizinle iletişim kurmaya çalışan kişilerin aslında söyledikleri kişi olmayabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Size yapmak istemediğiniz şeyleri yapmanızı söyleyen kişiler ile karşılaşırsanız mutlaka ailenizle paylaşın.

PAYLAŞIM YAPARKEN DİKKATLİ OLUN

İnternette her şeyin kayıtlı kaldığını unutmayın.

PAYLAŞMADAN ÖNCE İYİCE DÜŞÜNÜN

Hem kendinizle hem de başkalarıyla ilgili herhangi bir fotoğraf ya da içerik paylaşmadan önce iyice düşünün.

Başkalarının fotoğraflarını izin almadan paylaşmayın.

Doğum tarihiniz, yaşadığınız yer, okulunuzun adı, aile üyelerinin isimleri gibi kişisel bilgilerinizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayın. Sosyal medya hesaplarınızı güçlü bir parolayla koruyun. Bu parolayı unutmanız durumunda size vermeleri için aileniz dışında kimse ile paylaşmayın.

2b

SOSYAL MEDYAYI GÜVENLİ KULLANIN

Her bir sosyal medya hesabınız için ayrı parola kullanın.

Yaşınıza uygun olmayan uygulamaları indirmeyin. Linklere tıklarken seçici davranın, tanımadığınız kişilerden gelen linklere tıklamayın.

Sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı sınırlayın. Sosyal medyada çok fazla vakit geçirmek gündelik hayatınıza ve sosyal ilişkilerinize zarar verebileceğinden arkadaşlarınızla zaman geçirmek, sanatla uğraşmak ve kitap okumak gibi aktivitelerinize daha çok vakit ayırın.

SİBER ZORBALIĞA İZİN VERMEYİN

Yaptığınız yorumların başkalarını küçük düşürebileceğini ve onları kötü etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak hareket edin. Sizinle aynı fikirde olmayan kişilere karşı saygılı olun ve hiçbir zaman hakaret etmeyin. Sizi rahatsız eden ve zorbalık yapan kişileri engelleyin ve sosyal medya platformuna şikayet edin."

3b

(AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya MİT milli istihbarat teşkilatı
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