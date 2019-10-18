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TİKA'dan Tunus'ta eğitime destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

TİKA'dan Tunus'ta eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Tunus'un Susa kentinde Türk Dili ve Multimedya sınıfı kuruldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin Türkçeye büyük ilgi gösterdiği Susa Fen Lisesinde 30 öğrenci kapasiteli Türk Dili ve Multimedya sınıfı oluşturuldu.

Proje kapsamında donanımı gerçekleştirilen sınıfa, masa, sıra, dolap gibi temel ekipmanın yanı sıra elektronik tahta, projeksiyon cihazı, dizüstü bilgisayar gibi interaktif dil eğitiminde ihtiyaç duyulan teknoloji cihazları temin edildi.

Toplam 836 öğrencinin eğitim aldığı Susa Fen Lisesinde, öğrencilerin seçmeli Türkçe derslerine ilgisi giderek artıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının Tunus Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde görevlendirdiği bir Türkçe öğretmeninin daimi görev yaptığı Susa Fen Lisesinde, bu yıl 36 öğrenci seçmeli Türkçe dersini tercih etti.

Ayrıca Susa Fen Lisesi öğrencilerinden ikisi, Türkiye burslusu olmayı hak kazanması sebebiyle yükseköğrenimine Türkiye'de devam edebilecek.

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