TİKA’dan Üsküp’te iftar

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, "TİKA yıllar içinde Türk dayanışma ve paylaşma ruhunun sembolü haline dönüştü ve bunu da sadece Türk veya Müslümanlara yönelik değil, etnik, dini veya dilsel mensubiyetinden bağımsız olarak tüm vatandaşlarıma bu yaklaşımı sergilediler" dedi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te iftar verildi. İftara, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Oliver Spasovski, Adalet Bakanı Renata Deskoska, Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, bakanlar, milletvekilleri, siyasi parti başkanları, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, 15 Temmuz Derneğinin üyeleri, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Pendarovski, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın gerçekleştirdiği projeler vasıtasıyla ülkedeki ihtiyaç sahibi kesimlere, çocuklara, hastalara ve fakirlere yardım ettiğini belirtti.

TİKA’nın eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa kadar birçok alanda Kuzey Makedonya’ya katkı sağladığını aktaran Pendarovski, şunları kaydetti: "TİKA yıllar içerisinde Türk dayanışma ve paylaşma ruhunun sembolü haline dönüştü ve bunu da sadece Türk veya Müslümanlara yönelik değil, etnik, dini veya dilsel mensubiyetinden bağımsız olarak tüm vatandaşlarıma bu yaklaşımı sergilediler. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı olarak TİKA’ya bu asli yardımlarından dolayı kalbi teşekkürlerimi arz ederim. Vatandaşlarımızın iyiliği doğrultusunda iş birliği yaparak dost ülkelerimiz arasındaki ilişkileri de daha da derinleştirebileceğimizi umuyorum." Büyükelçi Kara da dünya genelinde yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye’nin yüzakı kurumlarından biri olan TİKA’nın, Kuzey Makedonya’da 2005 yılından günümüze kadar 1000’e yakın projeyi başarıyla gerçekleştirdiğini anımsattı. TİKA’nın gerçekleştirdiği değerli faaliyetlerden dolayı Kuzey Makedonya tarafından liyakat nişanıyla ödüllendirildiğini anımsatan Kara, "TİKA, dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya’nın kalkınma ve refahına katkıda bulunmak üzere önümüzdeki dönemde de projelerini yoğunlaştırarak sürdürecektir." diye konuştu.