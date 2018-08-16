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TİKA'nın 2018 Çad gönülleri yurda döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 20:52 | Son Güncelleme

Program katılımcılarından Ahmet Burak Doğan: - "Türkiye'nin Afrika açılımı kapsamında TİKA ile birlikte Çad'da bulunmak bize birçok şey kattı. Buradaki insanların Türkiye sevgisine yakından şahit olduk"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının (TİKA) Çad gönüllüleri yurda döndü.

TİKA'nın koordinatörlüğünde düzenlenen Türk Hava Yolları ve 10'dan fazla STK'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında 13 gönüllü, Çad'daki programlarını tamamladı.

Çad'ın başkenti Encemine'de 7 gün kalan gönüllüler, yetimhane ziyareti ve tadilatının yanı sıra Türkiye'nin Encemine Büyükelçiliği başta olmak üzere Türk kurum ve yerel sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.

Programa katılanlardan Ahmet Burak Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin Afrika açılımı kapsamında TİKA ile birlikte Çad'da bulunmak bize çok şey kattı. Biz yaptığımız her faaliyette en küçüğünden en yaşlısına buradaki insanlara temas ettik, onlarla birlikte olduk, aynı dili konuşmasak da birbirimizi anladık. Buradaki insanların Türkiye sevgisine yakından şahit olduk." ifadesini kullandı.

Katılımcılardan Burak Küçükoğlu ise "Dünyayı daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek için çalışıp çabalayacağız diyerek yola çıkmıştık. Bugün geldiğimiz noktada Encemine'de 150 fidan dikerek hem Çad halkıyla aramızdaki muhabbetin artmasına vesile olduk hem de bölgenin yaşanılabilirlik seviyesine katkıda bulunduk. Bunun için çok mutluyuz. İnşallah fidanlarımız yeşerdikçe Çad halkıyla aramızdaki bağlar da derinleşecektir." diye konuştu.

Çad-Türkiye ilişkilerini konu alan panele de katılan gönüllüler şehrin farklı bölgelerindeki evlere 150 mango fidanı dikti.

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Çad tika

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