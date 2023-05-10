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Tıkanmış lavaboları anında açan şaşırtıcı yöntem! Tek malzeme tıkalı gideri açıyor

10.05.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıkanmış lavabolar hijyen eksikliğine neden olabiliyor. Özellikle banyoda musluk giderlerinin tıkanması istenmeyen sonuçlar doğuruyor. Tıkanmış lavaboları açmak için farklı yöntemler deneniyor. Güçlü kimyasallardan uzak durmak isteyenler tıkanmış lavaboları açmak için farklı çözümler arıyor. Bir temizlik uzmanı tıkanmış lavaboyu anında açan temizlik tüyosunu açıkladı.

Tıkanmış lavaboları anında açan şaşırtıcı yöntem! Tek malzeme tıkalı gideri açıyor

Tıkanmış lavaboları açmak için tesisatçıyı aramadan önce farklı çözümler arıyorsanız doğru yerdesiniz! Kir, yağ, yemek artıkları, saç gibi birçok madde nedeniyle tıkanan lavaboları açmak için farklı yöntemler bulunuyor. Lavaboları tıkayan en büyük nedenin saç olduğu biliniyor. Bir temizlik uzmanı saçlar nedeniyle tıkanan lavaboları ve giderleri açmak için bulduğu şaşırtıcı yöntemi paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Bayan Hinch Temizlik İpuçları ve Püf Noktaları Facebook sayfasında kızının saçları nedeniyle tıkanan lavaboyu açmak için öneri istedi. Bu sorunu gören uzmanlar farklı önerilerde bulundu. Louise Carol, tıkanmış lavaboyu açmak için tüy dökücü krem kullanmasını önerdi.

Jane Day, "Geçenlerde, giderdeki tıkanıklığı açmak için banyoya tüy dökücü krem sürme ve lavaboya gitme tavsiyesi gördüm. Hafta sonu denedim ve çok işe yaradı. Durulamadan önce yaklaşık 10 dakika bekledim." dedi.

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Stephanie Hale, "Bir tüp tüy dökücü krem dökün (biraz su verin ki aşağı insin) ve 30 dakika bekletin. Ardından sıcak suyu beş ila 10 dakika açık bırakın."

Nina Mac şöyle dedi: "Bir tüp tüy dökücü kremi aşağı doğru sıkıyorum ve ardından borudan aşağı taşımak için biraz kaynar su ekliyorum. Gece bırakın, sonra bir çaydanlık sıcak su ekleyin ve gün boyunca bırakın."

KABARTMA TOZU VE SİRKE DE İŞE YARIYOR

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Bununla birlikte, bazı grup üyeleri giderleri açmak için kabartma tozu ve beyaz sirke kullanılmasını önerdiler. Bazıları kabartma tozu, beyaz sirke ve kaynar su kombinasyonunu önerdi. Zoe Magowan şöyle yazdı: "Kabartma tozu ve sirke işe yarıyor, ardından sıcak suyla devam etmek harikalar yaratıyor."

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