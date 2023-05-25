Tıkanmış lavaboları bir kaşıkla açıyor! Tesisatçıların sır gibi sakladığı tıkanmış lavabo açma yöntemi

Lavabo ve giderler saç, kir, yabancı madde, yemek artıkları ve yağlar nedeniyle tıkanabiliyor. Tıkanmış lavaboları açmak için tesisatçıyı aramadan önce etkili yöntemler arıyorsanız aşağıdaki çözüm yardımınıza koşuyor! Evde kolayca hazırlayacağınız iki malzemeli karışımla tıkanmış lavaboları açabilirsiniz.

MAYA İLE TIKANMIŞ LAVABO AÇMA

Maya ve sıcak suyu hazırlayın. Bir paket mayayı yaklaşık bir litre sıcak suyla karıştırın. Maya aktifleşmesi için birkaç dakika bekleyin. Bu süre zarfında maya köpürecektir.

Karışımı lavaboya dökün. Aktifleşmiş maya karışımını tıkalı lavabonun üzerine dökün. Maya, lavabo borularındaki organik atıkları parçalayarak tıkanıklığın giderilmesine yardımcı olacaktır.

Bekletin ve durulayın. Maya karışımını lavaboda yaklaşık bir saat bekletin. Bu süre zarfında maya atıkları sindirir ve lavabo borularını temizler. Ardından bol miktarda sıcak suyla lavaboyu durulayarak kalıntıları uzaklaştırın.



