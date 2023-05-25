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Tıkanmış lavaboları bir kaşıkla açıyor! Tesisatçıların sır gibi sakladığı tıkanmış lavabo açma yöntemi

25.05.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıkanmış lavabo mutfakta ve banyoda hijyen eksikliğine, kötü kokulara neden oluyor. Tıkalı giderleri açmak için doğal çözümler aranıyor. Ancak birçok kişi doğal çözümlerin etkili olmayacağını düşünerek kimyasallara yöneliyor. Oysaki her evde bulunan bir malzemeyle tıkanmış lavaboları açmak mümkün olabiliyor.

Tıkanmış lavaboları bir kaşıkla açıyor! Tesisatçıların sır gibi sakladığı tıkanmış lavabo açma yöntemi

Lavabo ve giderler saç, kir, yabancı madde, yemek artıkları ve yağlar nedeniyle tıkanabiliyor. Tıkanmış lavaboları açmak için tesisatçıyı aramadan önce etkili yöntemler arıyorsanız aşağıdaki çözüm yardımınıza koşuyor! Evde kolayca hazırlayacağınız iki malzemeli karışımla tıkanmış lavaboları açabilirsiniz.

MAYA İLE TIKANMIŞ LAVABO AÇMA

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  • Maya ve sıcak suyu hazırlayın. Bir paket mayayı yaklaşık bir litre sıcak suyla karıştırın. Maya aktifleşmesi için birkaç dakika bekleyin. Bu süre zarfında maya köpürecektir.
  • Karışımı lavaboya dökün. Aktifleşmiş maya karışımını tıkalı lavabonun üzerine dökün. Maya, lavabo borularındaki organik atıkları parçalayarak tıkanıklığın giderilmesine yardımcı olacaktır.
  • Bekletin ve durulayın. Maya karışımını lavaboda yaklaşık bir saat bekletin. Bu süre zarfında maya atıkları sindirir ve lavabo borularını temizler. Ardından bol miktarda sıcak suyla lavaboyu durulayarak kalıntıları uzaklaştırın.


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