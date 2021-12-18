HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. TikTok akış sistemi önemli değişiklikler yaratacak

TikTok akış sistemi önemli değişiklikler yaratacak

18.12.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok akış sistemi ile gündeme geliyor. Bu uygulama diğerleri ile aynı algoritmayı kullanılıyor. İlgi alanlarınız algoritmada kayıtlı hale geliyor ve böylece sizin beğenilerinize göre bir akış oluşturuluyor. Fakat bu durum sanıldığı kadar pozitif etki yaratmıyor.

TikTok akış sistemi önemli değişiklikler yaratacak

Ortaya çıkan son detaylara göre Facebook platformunun kongre karşısına çıkmasından TikTok rahatsızlık duydu. Uygulama kendisinin de öyle bir akıbete uğramasını istemiyor. Facebook ve Instagram için anoreksiya ve yeme bozukluğu hastalıklarına yol açtığı iddiaları ortaya atılmıştı. TikTok işte tam da bu nedenle yeni bir sistem kurmak zorunda kaldı.

Gelen son detaylara göre sosyal medya devi “sizin için” akışında önemli bir değişikliğe gidiyor. Bundan sonra sadece ilginizi çekecek videolar karşınızda çıkmayacak. Mümkün olduğunca içerikler daha fazla çeşitlilik kazanacak. Böylece sürekli olarak aynı tür videolarla karşılaşmak zorunda kalmayacaksınız.

5 (1)

Bazı kadınlar diyet videolarına düşkün olabiliyor. Algoritmalar ona sürekli diyet videoları gösterince bu durum yeme bozukluğuna neden oluyor. Hatta kimilerinde bazı ölümcül etkilere bile neden olabiliyor. TikTok sürekli olarak aynı akış videolarının gösterilmesini engellemek için yeni bir algoritma üzerine çalışıyor. Bu algoritma ile birlikte mümkün olduğunca fazla farklılık yaratılmak isteniyor.

Tüm bunlara ek olarak platformda sevmediğiniz gönderide işaretleyebildiğiniz ilgilenmiyorum seçeneği biraz daha genişletiliyor. Hatta isterseniz bazı hashtag’leri engelleyip filtrelemeniz mümkün. TikTok platformda böylece tamamen kişiselleştirilmiş bir akış sistemi yaratmak istiyor.

Bitcoin yatırımcıları tehlike altında: Ünlü analist uyardı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı"Niye ışıkları kapattınız?" dedi, bir daha gözünü açamadı
PARTNERAşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılarAşk bitti! Sessiz sedasız ayrıldılar
Apple Türkiye'den yeni zam kararı! İşte yeni fiyatlarApple Türkiye'den yeni zam kararı! İşte yeni fiyatlar
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

AK Parti'den asgari ücret teklifi

AK Parti'den asgari ücret teklifi

Bugün için uyarı geldi! O iller hariç her yerde...

Bugün için uyarı geldi! O iller hariç her yerde...

"Niye ışıkları kapattınız" dedi, bir daha gözünü açamadı

"Niye ışıkları kapattınız" dedi, bir daha gözünü açamadı

Beşiktaş ile anlaştı! Son anda iptal oldu

Beşiktaş ile anlaştı! Son anda iptal oldu

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Asgari ücret 4 bin 250 TL oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Eşine ender rastlanacak ilginç olay! Gasilhaneye girince ortaya çıktı

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Sezer Öztürk için istenen ceza belli oldu!

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasına İYİ Parti'den yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.