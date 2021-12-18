TikTok akış sistemi önemli değişiklikler yaratacak

Ortaya çıkan son detaylara göre Facebook platformunun kongre karşısına çıkmasından TikTok rahatsızlık duydu. Uygulama kendisinin de öyle bir akıbete uğramasını istemiyor. Facebook ve Instagram için anoreksiya ve yeme bozukluğu hastalıklarına yol açtığı iddiaları ortaya atılmıştı. TikTok işte tam da bu nedenle yeni bir sistem kurmak zorunda kaldı.

Gelen son detaylara göre sosyal medya devi “sizin için” akışında önemli bir değişikliğe gidiyor. Bundan sonra sadece ilginizi çekecek videolar karşınızda çıkmayacak. Mümkün olduğunca içerikler daha fazla çeşitlilik kazanacak. Böylece sürekli olarak aynı tür videolarla karşılaşmak zorunda kalmayacaksınız.

Bazı kadınlar diyet videolarına düşkün olabiliyor. Algoritmalar ona sürekli diyet videoları gösterince bu durum yeme bozukluğuna neden oluyor. Hatta kimilerinde bazı ölümcül etkilere bile neden olabiliyor. TikTok sürekli olarak aynı akış videolarının gösterilmesini engellemek için yeni bir algoritma üzerine çalışıyor. Bu algoritma ile birlikte mümkün olduğunca fazla farklılık yaratılmak isteniyor.

Tüm bunlara ek olarak platformda sevmediğiniz gönderide işaretleyebildiğiniz ilgilenmiyorum seçeneği biraz daha genişletiliyor. Hatta isterseniz bazı hashtag’leri engelleyip filtrelemeniz mümkün. TikTok platformda böylece tamamen kişiselleştirilmiş bir akış sistemi yaratmak istiyor.

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