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    4. TikTok diyeti tehlikesi: Zayıflamak uğura lıkır lıkır içiyorlar... Uzmanlar uyarıyor!

    TikTok diyeti tehlikesi: Zayıflamak uğura lıkır lıkır içiyorlar... Uzmanlar uyarıyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    01.07.2024 09:29
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    Sosyal medyadaki tartışmalı trendlere bir yenisi daha eklendi. Konu bu kez zayıflamak. Hiçbir sorumluluğu olmayan bazı yayıncılar Hint yağı içip zayıfladıklarını iddia ederek takipçilerine bunu öneriyorlar. Ancak bu trend uygulayanları sağlığından edebilir.

    TikTok diyeti tehlikesi: Zayıflamak uğura lıkır lıkır içiyorlar... Uzmanlar uyarıyor!

    Hint yağı içip zayıflamak istiyorlar. Atv Ana Haber'de yer alan habere göre, Tiktok'un sağlığımızla oynayan trendleri arasına bir yenisi daha girdi. Hiçbir sorumluluğu olmayan yayıncılar yine uzmanı olmadığı konularda tavsiye verdi. Takipçilerinin ağlığını tehlikeye sürüklemekten çekinmedi. Hint yağı kabızlık ilaçlarında kullanılıyor ama bunun doğrudan bilinçsizce içilmesi oldukça tehlikeli.

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    Hint yağının şüphesiz birçok faydası var. Saça ve cilde iyi gelebilir. Ancak sosyal medyanın son trendi Hint yağını içmek. Uzmanlar bu noktada durun diyor. Çünkü Hint yağının faydası değil zararı var. Zayıflamak ve detoks uğruna Hint yağı kullananlar buraya dikkat etmeli. Çünkü Hint yağının öyle çok tehlikesi var ki! En büyük tehlikesinden bir tanesi ise karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği... Bu noktada uzmanlara kulak vermeli ve Hint yağını detoks amaçlı, kilo verme amaçlı kullanmamalı.

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    Bu yöntemin oldukça zaralı olduğu konusunda uyarılarda bulunan Diyetsiyen Esra Şahin, "Hint yağını bizler içmek için kullanmayız yaz etkileri olabilir. Özellikler karaciğer fonksiyonlarını bozabilir ve böbrek fonksiyonlarını bozabilir filotasyon ve sedimentasyona kadar bozabilir bu nedenle bizler tavsiye etmeyiz.

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    Hint yağlarını şu anda kabızlık için düşünenler ve içenler var. Hint yağının müsil etkisi gösterdiğine dair düşünceler var.

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    Zaten sağlıklı beslenme yöntemlerini şu an hayatımıza sokar, egzersizi de hayatımıza sokarsak kilo vermemiz hele ki yaz aylarında vücut aktivitemiz daha yüksek metabolizma hızımız daha yüksek olduğu için çok rahatlıkla kilo verebiliriz. " ifadelerine yer verdi.


    Express


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    Anahtar Kelimeler:
    hint yağı kilo verme zayıflama
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