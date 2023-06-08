Tiktok fenomeni Yaren Alaca fileli tarzıyla dikkat çekti! Dekolteli pozlarına beğeni yağdı

TikTok ile son zamanların parlayan isimlerinden biri olan Yaren Alaca sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi olan genç fenomen her paylaşımıyla büyük beğeni topluyor.

Yaren Alaca iddialı pozlarına bir yenisi daha ekledi ve fileden crop giyip poz verdi. Dekolteli pozlarını peş peşe paylaşan ünlü isim beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

20 yaşındaki genç fenomene sosyal medyada; 'Güzelliğinden gözlerim kamaştı', 'Yine çok güzelsin', 'Yarenimde yarenim', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Aslan Yugoslav göçmeni olduğu bilinen ünlü fenomen Bursa'da doğdu. Bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı.

Ünlü fenomen 2020 tarihinde yayınladığı Gözler Üzerimde şarkısıyla adından söz ettirmeyi başardı.





