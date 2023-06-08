MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tiktok fenomeni Yaren Alaca fileli tarzıyla dikkat çekti! Dekolteli pozlarına beğeni yağdı

Tiktok fenomeni Yaren Alaca fileli tarzıyla dikkat çekti! Dekolteli pozlarına beğeni yağdı

08.06.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiktok'ta çektiği videolar ile adını geniş kitlelere duyuran fenomen Yaren Alaca sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. İddialı ve cesur tarzıyla adından sıkça söz ettiren Yaren Alaca bu defa fileli tarzıyla dikkat çekti. Genç fenomenin dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Tiktok fenomeni Yaren Alaca fileli tarzıyla dikkat çekti! Dekolteli pozlarına beğeni yağdı

TikTok ile son zamanların parlayan isimlerinden biri olan Yaren Alaca sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi olan genç fenomen her paylaşımıyla büyük beğeni topluyor.

Yaren Alaca iddialı pozlarına bir yenisi daha ekledi ve fileden crop giyip poz verdi. Dekolteli pozlarını peş peşe paylaşan ünlü isim beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yaren Alaca 1

20 yaşındaki genç fenomene sosyal medyada; 'Güzelliğinden gözlerim kamaştı', 'Yine çok güzelsin', 'Yarenimde yarenim', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

Yaren Alaca 2

Aslan Yugoslav göçmeni olduğu bilinen ünlü fenomen Bursa'da doğdu. Bir süre Bursa'da yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı.

Yaren Alaca 3

Ünlü fenomen 2020 tarihinde yayınladığı Gözler Üzerimde şarkısıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Yaren Alaca 4

Yaren Alaca 5

Yaren Alaca 6

Yaren Alaca 7

Yaren Alaca 9

Yaren Alaca 8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hiç duraksamadan yalan söyledi! Fena ters köşe olduHiç duraksamadan yalan söyledi! Fena ters köşe oldu
Eşi cezaevine girmişti! Ünlü isim kocasından boşanıyorEşi cezaevine girmişti! Ünlü isim kocasından boşanıyor
Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip eklediHasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi
Anahtar Kelimeler:
yaren alaca sosyal medya yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! "İnatla görevde kalarak..."

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! "İnatla görevde kalarak..."

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gündüzken bir anda zifiri karanlık oldu

Gündüzken bir anda zifiri karanlık oldu

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Saatlerce kavga etti! Evini ateşe vererek karısını öldürdü

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte 230 TL üzeri indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte 230 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.