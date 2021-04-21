TikTok hakkında İngiltere'de dava açıldı: 'Çocukların verilerini yeterli bilgi vermeden toplayıp kullanıyor'

İngiltere Çocuk Komisyonu'nun eski üyesi Anne Longfield, TikTok aleyhine dava açtı. Davada, TikTok'un, çocukların telefon numaraları, videoları, konumları ve biyometrik bilgileri gibi verileri uygulama aracılığıyla "yeterli uyarıda bulunulmadan" topladığı iddia ediliyor.

TikTok'un bu bilgileri toplarken yeterince şeffaf davranmadığı, yasanın gerektirdiği izinleri almadığı ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağıyla ilgili ebeveynleri ve çocukları bilgilendirmediği savunuluyor.

İngiltere ve Avrupa Birliği'nde vídeo paylaşma uygulamasını kullanan milyonlarca çocuk adına açılan davada TikTok suçlu bulunursa, etkilenen çocukların her biri adına firmadan tazminat talep edilebilecek.

TikTok: İddialar dayanaksız

TikTok ise iddiaların "dayanaksız" olduğunu savunarak yargı önünde bununla mücadele edeceklerini bildirdi.

İddialara ilişkin açıklama yapan TikTok, "Gizlilik ve güvenlik TikTok'un ilk sıradaki öncelikleridir. Tüm kullanıcılarımızı ve özel olarak genç kullanıcıları korumak için bu yöndeki politikalarımızı, süreçlerimizi ve teknolojimizi güçlendirdik" dedi.