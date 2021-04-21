HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. TikTok hakkında İngiltere'de dava açıldı: 'Çocukların verilerini yeterli bilgi vermeden toplayıp kullanıyor'

TikTok hakkında İngiltere'de dava açıldı: 'Çocukların verilerini yeterli bilgi vermeden toplayıp kullanıyor'

21.04.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Çocuk Komisyonu'nun eski üyesi Anne Longfield, TikTok'un çocukların verilerini toplama ve kullanma süreçleri hakkında sosyal medya devine karşı dava açtı. TikTok aleyhine açılan davada, çocukların telefon numaraları, videoları, konumları ve biyometrik bilgileri gibi verilerin uygulama aracılığıyla "yeterli uyarıda bulunulmadan" toplandığı iddia ediliyor.

İngiltere Çocuk Komisyonu'nun eski üyesi Anne Longfield, TikTok aleyhine dava açtı. Davada, TikTok'un, çocukların telefon numaraları, videoları, konumları ve biyometrik bilgileri gibi verileri uygulama aracılığıyla "yeterli uyarıda bulunulmadan" topladığı iddia ediliyor.

TikTok'un bu bilgileri toplarken yeterince şeffaf davranmadığı, yasanın gerektirdiği izinleri almadığı ve bu bilgilerin nasıl kullanılacağıyla ilgili ebeveynleri ve çocukları bilgilendirmediği savunuluyor.

İngiltere ve Avrupa Birliği'nde vídeo paylaşma uygulamasını kullanan milyonlarca çocuk adına açılan davada TikTok suçlu bulunursa, etkilenen çocukların her biri adına firmadan tazminat talep edilebilecek.

TikTok: İddialar dayanaksız

TikTok ise iddiaların "dayanaksız" olduğunu savunarak yargı önünde bununla mücadele edeceklerini bildirdi.

İddialara ilişkin açıklama yapan TikTok, "Gizlilik ve güvenlik TikTok'un ilk sıradaki öncelikleridir. Tüm kullanıcılarımızı ve özel olarak genç kullanıcıları korumak için bu yöndeki politikalarımızı, süreçlerimizi ve teknolojimizi güçlendirdik" dedi.

Video paylaşma uygulaması TikTok'un dünya genelinde 800 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyor. Uygulamanın çatı şirketi ByteDance, geçtiğimiz yıl büyük kısmı reklam gelirlerine dayanan 37 milyar dolarlık kâr açıkladı.

'Perde gerisinde kötü niyet var'

25 Mayıs 2018'den bu yana uygulamayı kullanan çocuklar adına dava açan Longfield, BBC'ye yaptığı açıklamada, özellikle TikTok'a odaklandığını çünkü uygulamanın "haddini aşan" bir veri toplama politikasına sahip olduğunu söyledi:

"TikTok bu zor yılda çocukların arkadaşlarıyla temas kurmasına da yardım eden çok yaygın bir sosyal medya platformu. Öte yandan, eğlenceli şarkların ya da dansların perde gerisinde çok daha kötü niyetli bir şey var."

TikTok daha önce de birçok ülkede 'çocukların verilerini kullanma yöntemi' hakkında suçlandı ve ceza aldı.

Longfield, uygulamanın "ebeveynleri kasıtlı ve başarılı şekilde kandırdığı" iddiasında bulunarak, hangi verilerin toplandığı hakkında ailelerin bilgi sahibi olma haklarının bulunduğunu söyledi.

Davanın avukatlığını yapan Scott and Scott adlı hukuk bürosundan Tom Southwell, TikTok'un veri toplama süreçlerinin "İngiltere ve AB'nin verilerin korunması yasalarıyla ciddi şekilde çeliştiği" görüşünde:

"TikTok ve ByteDance'in reklam gelirleri kullanıcılarından topladığı kişisel verilere dayanıyor. Bunlar arasında çocuklar da var. Yasal yükümlülüklere ve çocukları koruma yönündeki ahlaki sorumluluklarına uymadan bu bilgilerden kâr elde etmeleri kabul edilemez."

https://www.youtube.com/watch?v=1FURmgQJYHY

TikTok daha önceden de benzer bir suçlamayla yargı önüne çıkmıştı.

2019'da ABD'deki Federal Ticaret Komisyonu, çocukların verilerini toplama süreçlerinden ötürü firmaya 5,7 milyon dolar ceza kesmişti.

TikTok, Güney Kore ve İngiltere'de de aynı suçlamalarla ceza almıştı.

İngiliz medya denetim kurumu Ofcom, 13 yaşından küçüklerin kullanmasına izin verilmediği söylenen TikTok'un İngiltere'de 8-12 yaş aralığındaki çocukların yüzde 44'ü tarafından kullanıldığını belirtiyor. Çocuklar yaşlarını farklı bildirerek uygulamaya giriş yapabiliyor.

2019'da BBC'nin yürüttüğü bir araştırma, TikTok'ta çocukların TikTok ünlülerinden gerçek para karşılığı bir şeyler satın almaları yönünde baskı gördüklerini ortaya çıkarmıştı.

Ünlüler bunun karşılığında çocuklara telefon numaralarını verme veya özel mesaj gönderme gibi vaatlerde bulunuyordu.

BBC'nin haberinin ardından para gönderme özelliği yetişkinlerle sınırlandırılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Paşinyan’a öfke dinmiyor: Defol!Paşinyan’a öfke dinmiyor: Defol!
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Kabine'de flaş revizyon

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

23 Nisan'da 3 günlük tam kapanma mı geliyor?

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Sette yaşananları çabuk unuttu! Sımsıcak poz

Subaru, ABD'de üretimi durdurdu

Subaru, ABD'de üretimi durdurdu

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı onayladı! 6 rektör ataması ve Hatipoğlu kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '128 milyar dolar' talimatı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.