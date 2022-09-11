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TikTok'ta hamile karnının şişkinliğini indiren kadın izleyenleri şaşırtıyor! Büyük tepkilere neden oldu

11.09.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelik sürecinde herkesin yaşadıkları değişim gösterebiliyor. Bazıları oldukça şişkinlik yaşasa da bazı kadınların yaşadığı şişkinlik oldukça az olabiliyor. TikTok üzerinden paylaşım yapan bir kadın karnının şişkinliğini söndürdüğünü gösterdiği için büyük tepkiler aldı.

TikTok'ta hamile karnının şişkinliğini indiren kadın izleyenleri şaşırtıyor! Büyük tepkilere neden oldu

40 haftalık Angie Faith oldukça şiş olan karnının şişkinliğini azaltmak için yaptığı yöntemi TikTok hesabı üzerinden paylaştı. Bunun eğlenceli bir video olacağını düşünen Angie, karnını içine çekerken balon sönme sesiyle paylaşınca sosyal medya kullanıcıları bebeğinin sağlığını tehlikeye attığını düşünerek tepki gösterdiler.

"ZARAR VERDİĞİNİ DÜŞÜNSEM YAPMAZDIM"

Angie, yeni doğan oğlunu kucaklarken paylaştığı başka bir videoda "Ona zarar verdiğini düşünsem asla böyle bir şey yapmazdım" dedi. Bir kullanıcı ise, "Bunu kızımla yaptım ve sularım patladı" diyerek bu yöntemi uygulamak isteyenleri uyardı.

@angie_faithh #fyp #40weekspregnant #duejune2022 ♬ som original - WinningNHLBettor

Videonun kurgu olduğunu düşünen kullanıcılara cevap veren Angie 30 haftalıkken de bu yöntemi denediğini gösteren başka bir video paylaştı. İzleyicilerden biri "Ne?! Bu nasıl mümkün olabilir?!! O kadar çok sorum var ki."dedi.

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