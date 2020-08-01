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TikTok'tan Trump'a yanıt: Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz

DÜNYA HABERLERİ  | 01.08.2020 23:09 | Son Güncelleme

TikTok'un ABD'deki CEO'su Vanessa Pappas, ABD'li kullanıcılara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, şirketin daha uzun zaman boyunca ABD'de kalma niyetinde olduğunu söyledi.

TikTok'tan Trump'a yanıt: Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz

TikTok'un ABD'deki CEO'su Vanessa Pappas, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Pappas, şirketin Twitter hesabından yaptığı video açıklamasında, "Her gün TikTok kullanarak günlük yaşantımıza yaratıcılık ve neşe katan milyonlarca Amerikalıya, teşekkürler, demek istiyorum. Sizin sayısız desteğini duyduk ve teşekkür etmek istiyoruz. Hiçbir yere gitme niyetinde değiliz… Daha uzun zaman için buradayız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca TechCrunch portalının aktardığına göre, bir TikTok temsilcisi, ABD’deki kullanıcı verilerinin güvenle depolandığını kaydetti.

TikTok temsilcisi, "100 milyon Amerikalı, özellikle pandemi sırasında eğlence ve iletişim için TikTok kullanıyor. TikTok US kullanıcı verileri, çalışanlar için sıkı erişim kontrolü altında korunuyor. TikTok’un en büyük yatırımcıları ABD’den. Kullanıcılarımızın gizliliğini ve güvenliğini korumaya kararlıyız" diye konuştu.

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