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Tiktok trendi: Saçınızı maşa kullanmadan kıvırcık yapmanız çok kolay

02.09.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformları sıklıkla kullanılıyor. Bu platformlar oldukça bilgi verici olabiliyor. Özellikle Tiktok uygulamasında sık sık yeni trendler ortaya çıkıyor. Son trendlere göre saçlarınızı maşa kullanmadan kıvırcık hale getirmenin yolu bulundu. Oldukça basit bir şekilde yapılan bu yöntem birçok kullanıcının ilgisini çekti.

Tiktok trendi: Saçınızı maşa kullanmadan kıvırcık yapmanız çok kolay

Saç bakımı özellikle kadınlar için büyük önem taşıyor. Kadınlar daha bakımlı bir görünüm için saçlarını sıklıkla şekillendiriyor. Saçı şekillendirmek için çok çeşitli yöntemler uygulanıyor. Saçı dalgalı hale getirmek için kullanılan maşa saçları oldukça yıpratabiliyor. Evde maşanız yoksa veya yeni bir yöntem denemek istiyorsanız Tiktok’ta trend olan içecek şişesiyle saç şekillendirme yöntemini deneyebilirsiniz. Bu yöntem için ihtiyacınız olanlar sadece saç kurutma makinesi ve içecek kutusu.

Yeni Proje - 2022-09-02T151003.865

Quinty Mirjam de Vries , viral güzellik tüyosunu deneyerek takipçileriyle paylaştı. Saçının bir tutamını temizlenmiş içecek kutusunun içerisine yerleştirdi ve saçlarını içerisinde döndürerek saç köklerine doğru ittirdi. Kutuyu yana yatıran Quinty, daha sonra saçı ısıtmak için bir fön makinesi kullandı. Isıyı birkaç saniye boyunca kutunun üzerine eşit şekilde uyguladı. Kutuyu saçının ucuna doğru çeken Instagrammer, oluşan mükemmel kıvrılmış bukleyi ortaya çıkardı.

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