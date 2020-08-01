TikTok: Trump Çin merkezli uygulamayı ABD'de yasaklayacağını açıkladı

Trump'ın açıklaması Beyaz Saray, ByteDance ve Microsoft dahil potansiyel alıcılar arasında dün gerçekleşen ancak sonuca ulaşmayan görüşmelerin ardından geldi.

Trump'ın bu adımı ABD ile Çin ilişkilerinin ticaret savaşları ve koronavirüs salgını nedeniyle gergin olduğu bir döneme denk geliyor.

Bir TikTok sözcüsü ise Trump'ın açıklamasıyla ilgili yorum yapmayı reddetti ancak ABD'de "TikTok'un uzun vadeli başarısından emin olduklarını" söyledi.

ABD Başkanı Trump, Cuma günü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "TikTok konusuna gelecek olursak, ABD'de onu yasaklıyoruz" dedi.

ABD'li yetkililer TikTok'un Amerikalıların kişisel verilerini toplamak için kullanılabileceği endişesini dile getiriyordu. Çin merkezli ByteDance firmasına ait olan uygulama, verileri Çin hükümetiyle paylaştığı iddialarını reddetmişti.

Trump, bu kararını bir kararname ile Cumartesi günü resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

Reuters, kararın, TikTok'u satması için ByteDance üzerindeki baskıyı artıracağı yorumunu yaptı. Görüşmelerin ilerleyen günlerde devam etmesi bekleniyor.

Trump'ın kararı aynı zamanda ulusal güvenliğin korunması adına ABD'deki yabancı yatırımları inceleyen ABD Yabancı Yatırım Komitesi'nin (CFIUS) raporunun ardından da geldi.

Hafta içerisinde TikTok algoritmalarını da açıklamak dahil şeffaflığı benimseme sözü vermişti.

TikTok'un CEO'su Kevin Mayer, "Biz siyasetle ilgilenmiyoruz, siyasi reklam kabul etmiyoruz ve herhangi bir ajandamız yok - tek hedefimiz herkesin hoşuna giden enerjik, dinamik bir platform olarak kalmak" mesajını paylaşmıştı.

TikTok hakkındai endişeler Çin hükümetinin ByteDance şirketinden yabancı kullanıcıların verilerini isteme hakkını eline veren kanundan kaynaklanıyor.

2017 yılındaki Çin Ulusal Güvenlik Yasası'na göre herhangi bir organizasyonun ya da vatandaşın istihbarat çalışmalarına katkı sunması zorunlu.

Şirket ise Çin hükümetinden böyle bir talep gelmesi halinde cevaplarının 'Hayır' olacağını söylüyor.