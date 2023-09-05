TikTok'u ele geçiren bu trende aman dikkat! Uzmanlar 'Doğru değil' diyerek uyardı

Güneş kremleri cildimizi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyarak, ciltteki leke oluşumunu engelliyor, cilt kanserine yakalanma riskinizi azaltıyor ve erken yaşlanmayı önlüyor. Bu yüzden güneş kremlerini sadece yaz mevsiminde değil kış mevsiminde de kullanılması tavsiye ediliyor.

Ancak günlük hayatta güneş kremi kullanmak isteyip, yoğun makyaj yaptığı için kremin ciltte bıraktığı beyaz görünümden hoşlanmayanlar olabiliyor. Özellikle bazı yoğun içerikli güneş kremleri, sürdüğünüzde ten renginizden açık kalabiliyor. Bu şekilde de cilt tonu eşit görünmüyor ve yüzde beyaz bir görüntü kalıyor.

Bu durumdan şikayetçi olanlar için son dönemde TikTok'ta yeni bir trend başladı. TikTok'un son trendlerinden olan SPF kokteyli; kapatıcı, fondöten ya da bronzer gibi makyaj ürünlerinin güneş kremiyle birleştirilerek doğrudan cilde uygulandığı bir trend olarak karşımıza çıkıyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Güneş kreminin geride bıraktığı beyaz parlaklıktan kurtulmak isteyen sosyal medya fenomenleri arasında hızlıca popüler olan bu trende karşı uzmanlardan da uyarılar gelmeye başladı.

Çünkü cilt bakım uzmanları SPF'nin ciltte tamamen emildikten sonra makyajın üzerine katmanlar haline sürülmesini tavsiye ediyorlar. Bunun nedeni ise güneş koruyucusunun diğer ürünlerle karıştıktan sonra koruma etkisinin kaybolması.

ALTERNATİFLERİ NELERDİR?

SPF kokteyline alternatif olarak güneş kremi ile formüle edilmiş makyaj malzemeleri tercih edebilir ya da kimyasal güneş kremlerini kullanabilirsiniz.

Özellikle renkli güneş kremleri, arkalarında doğal ten renginde bir görünüm bırakacak şekilde formüle edildiği için size iyi bir alternatif olabilir.

