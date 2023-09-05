KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. GÜZELLİK - MODA
    4. TikTok'u ele geçiren bu trende aman dikkat! Uzmanlar 'Doğru değil' diyerek uyardı

    TikTok'u ele geçiren bu trende aman dikkat! Uzmanlar 'Doğru değil' diyerek uyardı

    05.09.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok, son günlerde yeni bir trend ile çalkalanıyor. Influencerlar arasında hızla viral olan bu akıma karşı uzmanlardan da uyarılar gecikmedi. Sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan SPF kokteyli trendi güneş kreminin geride bıraktığı beyaz görünüme karşı bir çözüm gibi görünüyor. Ancak cilt bakım uzmanları bunun iyi bir yöntem olmadığını söylüyor. Peki, SPF kokteyli nedir, sağlığa zararı nedir? İşte tüm merak edilenler...

    Güneş kremleri cildimizi güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyarak, ciltteki leke oluşumunu engelliyor, cilt kanserine yakalanma riskinizi azaltıyor ve erken yaşlanmayı önlüyor. Bu yüzden güneş kremlerini sadece yaz mevsiminde değil kış mevsiminde de kullanılması tavsiye ediliyor.

    Ancak günlük hayatta güneş kremi kullanmak isteyip, yoğun makyaj yaptığı için kremin ciltte bıraktığı beyaz görünümden hoşlanmayanlar olabiliyor. Özellikle bazı yoğun içerikli güneş kremleri, sürdüğünüzde ten renginizden açık kalabiliyor. Bu şekilde de cilt tonu eşit görünmüyor ve yüzde beyaz bir görüntü kalıyor.

    Bu durumdan şikayetçi olanlar için son dönemde TikTok'ta yeni bir trend başladı. TikTok'un son trendlerinden olan SPF kokteyli; kapatıcı, fondöten ya da bronzer gibi makyaj ürünlerinin güneş kremiyle birleştirilerek doğrudan cilde uygulandığı bir trend olarak karşımıza çıkıyor.

    cilt bakım

    UZMANLAR UYARIYOR

    Güneş kreminin geride bıraktığı beyaz parlaklıktan kurtulmak isteyen sosyal medya fenomenleri arasında hızlıca popüler olan bu trende karşı uzmanlardan da uyarılar gelmeye başladı.

    Çünkü cilt bakım uzmanları SPF'nin ciltte tamamen emildikten sonra makyajın üzerine katmanlar haline sürülmesini tavsiye ediyorlar. Bunun nedeni ise güneş koruyucusunun diğer ürünlerle karıştıktan sonra koruma etkisinin kaybolması.

    cilt bakımı 2

    ALTERNATİFLERİ NELERDİR?

    SPF kokteyline alternatif olarak güneş kremi ile formüle edilmiş makyaj malzemeleri tercih edebilir ya da kimyasal güneş kremlerini kullanabilirsiniz.

    Özellikle renkli güneş kremleri, arkalarında doğal ten renginde bir görünüm bırakacak şekilde formüle edildiği için size iyi bir alternatif olabilir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Asla güvenmeyin, tam bir profesyoneller! En çok yalan söyleyen burçlar belli olduAsla güvenmeyin, tam bir profesyoneller! En çok yalan söyleyen burçlar belli oldu
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Anahtar Kelimeler:
    tiktok güneş kremi güneş kremi faydaları Güneş

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

    11 yaşındaki kızı kaçırmak istedi! Böyle müdahale etti...

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

    Küfürlerden sonra şoke eden itiraf! "2 şişe viski, 10 tane..."

    Pitbull sürüsünün hedefi oldu! “Resmen oğlumu yiyorlardı”

    Pitbull sürüsünün hedefi oldu! “Resmen oğlumu yiyorlardı”

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.