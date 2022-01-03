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  4. TikTok uğruna jandarmaya şov cezasız kalmadı! Kaydettikleri görüntüler sayesinde yakalandılar

TikTok uğruna jandarmaya şov cezasız kalmadı! Kaydettikleri görüntüler sayesinde yakalandılar

03.01.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da TikTok uygulaması için jandarma ekiplerinin önünden teker kaldırarak geçen motosikletliler, TikTok için görüntü alan arkadaşları sayesinde yakalandı. Motosiklet sürücülerine 17 bin 493 TL idari para cezası uygulandı, ehliyetleri süresiz olarak iptal edildi.

1 Ocak Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde Alanya 8. Jandarma Trafik Timlerinin sabit trafik kontrolü yaptığı esnada 3 tane plakası kapatılmış motosiklet sürücüsü biri tek tekere geçerek uygulama noktasından 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. O sırada yol kenarında bir gencin de telefonla olayı çektiği tespit edildi. Yapılan araştırmada görüntüyü çeken şahsın kaçan motosiklet sürücüleriyle irtibatlı olduğu ve çekimi TikTok videosu yapmak için çektiği belirlendi.

KAYDETTİKLERİ GÖRÜNTÜLER SAYESİNDE YAKALANDILAR

Çekimi yapan A.I.'nın ifadesi doğrultusunda beraber hareket ettikleri kaçan 3 motosiklet sürücüsü de yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda motosikletini tek tekerde süren şahıs hakkında CMK 179/3 trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, A.I. isimli şahıs hakkında ise görevli memurun görüntüsünü sosyal medyada yayınlamak için kayıt etmek suçlarından adli işlem yapıldı.

Ayrıca, her 3 sürücüye de 2918 SKTK'nın ilgili maddelerinden toplamda 17 bin 493 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, 3 sürücünün de sürücü belgeleri süresiz iptal edildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
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