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TikTok’un güzellerinden zengin erkekleri elde etme tüyoları

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 13:39 | Son Güncelleme

TikTok’un şanslı güzelleri, sevgililerinden gelen pahalı hediyelerle hava atarken, aynısını yapmak isteyen diğer kadınlara da ipuçları veriyor.

TikTok’un güzellerinden zengin erkekleri elde etme tüyoları

TikTok’ta trend olan SugarBabies hashtagi 211.4 milyonun üzerinde görüntülenme aldı ve binlerce genç kadın online ortamda tanıştıkları erkeklerden gelen lüks hediyeleri nasıl aldığını açıkladı.
Birçok kadın, zengin ve yaşlı sevgililerinden gelen lüks hediyeleri paylaştı.
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Kadınlar, zengin erkekleri tavlama tüyoları paylaştı.
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TikTok’ta SugarBabies hashtagi ile paylaşım yapan kadınlardan bazıları, zengin sevgililerine gönderdiği hediye listeleri olduğunu itiraf etti.

ABD’li bir kadın, zengin sevgili bulmanın sırrının, daha önce görülmemiş bir özelliğe sahip olmaktan, gerçek isim kullanmamaktan ve zaten istediği hayatı yaşıyor gibi davranmaktan geçtiğini söyledi. Aynı kadın paylaştığı bir başka videoda pahalı Cartier mücevherleri, Yves Saint Laurent çantasını, Christian Louboutin ayakkabısını sergileyerek, tüyoların işe yaradığını kanıtladı.

“Geçmişinizi kısa ve hoş gösterin, ama sıkıcı olmayın” tavsiyesinde bulunan kadın, ideal randevuda kişiliğinizi göstermeniz gerektiğini söyledi.
Aldığı hediyelerden biri Yves Saint Laurent marka bir çanta.
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Genç kadın, Cartier mücevherlerini sergiledi.
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Bazı kadınlar hediye olarak bir tomar para aldıklarını söyledi.
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ABD’li Trish adlı kadın sevgilisine sık sık pahalı ürünlerin olduğu bir alışveriş listesi gönderdiğini söyledi.
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Zengin sevgili tüyoları paylaşan kadın “Onlara kendinizle ilgili her şeyi aynı anda anlatmayın. Hem güvenliğiniz için önemlidir. Hem de sonra konuşacak bir şeyiniz kalmaz. Fotoğraflarınızı paylaşırken, sessiz bir gecede kitap okumayı tercih ettiğinizi söylemeyin” dedi. Genç kadın ayrıca hediye yerine nakit para tercih edenlerin, bu isteğini zaman kaybetmeden açıkça dile getirmesini de önerdi.
Yeni trendde kadınlar pahalı hediyelerini göstererek bazı ipuçları paylaşıyor.
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Başka bir kadın ise kendine lüks bir Mercedes hediye edildiğini söyledi.
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Bazı kadınların aldığı hediyeler arasında tasarım ayakkabılar da bulunuyor.
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Yaşlı ve zengin sevgili tavlamak isteyen kadınlara verilen tavsiyeler arasında fazla seçici olmamak da var.

Massiel adlı Kanadalı başka bir genç kadın ise paylaştığı videoda büyük bir deste nakit parayı gösterdi. Sevgilsine Kylie Jenner’ın özel tasarım pembe Birkin çantasını beğendiğini söyleyen genç kadın, kısa bir süre sonra çantanın 20.000 sterlin değerinde başka bir versiyonunu hediye olarak aldığını söyledi.
Bir kadın, zengin sevgilisinden gelen pahalı alkol sepetini paylaştı.
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Sevgilisi ona bir Las Vegas’a uçak bileti ve harcaması için para hediye etti.
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Bu trend, TikTok’da 211.4 milyondan fazla kez görüntülendi.
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ABD’li Trish TikTok’taki hashtag’i kullanarak Louis Vuitton ve Gucci elbiselerini göstererek abartılı yaşam tarzını sergiledi. Trish paylaştığı videoda sevgilisine gönderdiği alışveriş listesinin detaylarını da gösterdi.

Zengin ve yaşlı erkekler, genç ve güzel sevgililerine yalnızca tasarım ürünler hediye etmiyor. Houston’da yaşayan Margaret paylaştığı videoda sevgilisinin otelinde yaptığı tatilleri ve ondan gelen pahalı tatil hediyelerini paylaştı.

Margaret ayrıca sevgilisinin kendisine hediye ettiği Mercedez-Benz marka arabasını gösterirken, fiyatının 115.000 sterlin olduğunu da belirtmeyi ihmal etmedi.

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