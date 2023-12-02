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TİKTOK yasaklandı mı? TikTok kapatılacak mı?

02.12.2023 17:21 | Son Güncelleme:
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TikTok yasaklandı mı, kapatılacak mı gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Son dönemde TikTok platformunda uygunsuz görüntülerin gündeme gelmesinin ardından lisans iptali ihtimali konuşulmaya başlandı. Konuya dair beklenen açıklama TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan geldi.

TİKTOK yasaklandı mı? TikTok kapatılacak mı?

TikTok'ta son dönemlerde ortaya çıkan uygunsuz yayınların ardından platformun kapatılıp kapatılmayacağı merak edilmeye başlandı. Özellikle 'Laz Kızı' ve 'Donsuz Kelly' olayları sonrası TikTok'la ilgili kamuoyunda oluşan olumsuz görüşler ortaya çıktı. Bu kapsamda TİKTOK yasaklandı mı? TikTok kapatılacak mı? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

TİKTOK YASAKLANDI MI?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Hatay’da İhlas Haber Ajansı’na yaptığı özel açıklamada komisyonda Tik Tok başta olmak üzere sosyal medya platformlarına yönelik çalışmaların detaylarından bahsetti.

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Yayman, Tik Tok’un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin komisyona çağrıldığını belirtip, “Tik Tok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, ananemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz. Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde Tik Tok’un Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak” dedi.

TİKTOK KAPATILACAK MI?

Yayman, lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: "Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim."

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