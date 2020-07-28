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TikTok yüzünden 5 yaşındaki çocuk kör oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.07.2020 12:14 | Son Güncelleme

Gün geçmiyor ki sosyal medyada yeni bir akım daha başlamasın. TikTok isimli uygulamada ortaya çıkan bir akım ise küçük çocuğun kör olmasına neden oldu.

TikTok yüzünden 5 yaşındaki çocuk kör oldu

Günümüzde sosyal medyanın hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Ne yazık ki sosyal medyanın iyi yanları olduğu gibi pek çok kötü yanı da bulunuyor. Bu kötü yanlar yüzünden kimi zaman hayatımızdan, kimi zaman ise hayati bir organımızdan olabiliyoruz.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Bu duruma son örnek ise Türkiye’de yaşandı. Ülkemizde de hayli popüler olan bir sosyal medya uygulaması üzerinden soda kapağı açma videosu izleyen 5 yaşındaki Çınar, yanlışlıkla kendi gözünü kör etti.

Çin kökenli bir uygulama olan TikTok ülkemizde de hayli geniş kitlelere hitap ediyor. Özellikle 15 yaş altı çocukların bu uygulamayla hayli haşır neşir olduklarını söyleyebiliriz.

KAŞIK İLE DENEYİN SONU KÖTÜ BİTTİ

Bu uygulamada en çok dikkat çeken şey ise sürekli değişen akımlar. Bu akımlardan dikkat çekenlerden birisi de bıçak ile soda açma akımıydı. Bıçağı şişeye vurduktan sonra kapağına vurarak şişeyi açabiliyorlar. Bu akımı gören 5 yaşındaki Çınar da evinde kaşık ile aynı şeyi denemek istedi. Lakin şişe içerisinde oluşan basınç nedeniyle, kapak yerine şişe tamamen parçalandı. Cam parçalarından bazıları Çınar’ın gözüne isabet etti ve küçük çocuk bir gözünü kaybetti.

Çınar’ın babası sosyal medyanın tamamen kapatılması gerektiğini söyledi.

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