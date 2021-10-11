HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Times: İngiltere'de son 4 yılda 2 bin polis cinsel istismarla suçlandı

Times: İngiltere'de son 4 yılda 2 bin polis cinsel istismarla suçlandı

11.10.2021 05:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz Times gazetesi, İngiltere'de son 4 yılda 2 bin polisin cinsel istismarla suçlandığını yazdı. Gazeteye göre bu polislerden bazıları tecavüzle de itham ediliyor.

Times: İngiltere'de son 4 yılda 2 bin polis cinsel istismarla suçlandı

İngiliz Times gazetesi, İngiltere'de son 4 yılda 2 bin polisin cinsel istismarla suçlandığını yazdı. Gazeteye göre bu polislerden bazıları tecavüzle de itham ediliyor.

Times'ın ilk sayfasındaki haberde duyurduğu verilerin kaynağı, İngiltere'de Channel 4 Televizyonu'nda yayımlanan, önemli araştırmacı gazetecilik örneğinin sergilendiği Dispatches adlı belgesel.

Gazetenin kendi araştırmasına göre ise İngiltere'de polisler, cinsel şiddet ve kişisel zevk için görevi kötüye kullanmakla suçlandıkları vakaların üçte ikisinde, herhangi bir ceza almamış.

Times, bu verilerin, İngiltere'de polislere yönelik cinsel istismar suçlarının rutin şekilde örtbas edildiğini gösterdiğini belirtiyor.

Gazete, "Bu suçlamalarla ilgili davalarda duruşmaların kamuoyuna açık yapılması gerekir. Oysa tam aksi yapılıyor. Davaların sonuçlarına ilişkin çarpıcı bilgiler, internet sitelerinden siliniyor" diyor.

Yine aynı araştırmaya göre cinsel istismar, ırkçılık ve homofobiyle suçlarından yargılanan polislerin davalarının yüzde 25'inde duruşmalar, kamuoyuna açık şekilde yapılmamış.

Theresa May

Theresa May: Görünen o ki polisin önceliği kurumun itibarı, adaletin tecili değil

Eski İngiltere Başbakanı Theresa May, daha önce İçişleri Bakanı olduğu dönemde, bu suçlarla itham edilen polislerin şeffaf bir şekilde yargılanmalarında ısrar etmişti.

Times'ın, "şeffaflık reformlarının mimarı" olarak tanımladığı May, gazeteye şu açıklamayı yapmış:

"Ülkede bazı güçlerin, kamu denetimiyle yüzleşmekten ısrarla kaçınmaları, çok rahatsız edici bir durum. Times'ın verileri de, polisin önceliği, adaletin teciline değil kurumun itibarına verdiği izlenimini doğuruyor."

İngiltere'de Mart ayında 33 yaşındaki Sarah Everard'ı zorla alıkoyup tecavüz ettikten sonra öldüren polis memuru Wayne Couzens, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Couzens'ın, sahte bir suçlamayla gözaltına almakla korkuttuğu Everard'a polis kimliğini gösterdiği ve kelepçe taktığı belirlenmişti.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nün de Couzens'ın görevden alındığına ilişkin haberi internet sitesinden sildiği ortaya çıkmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyorBaş dönmesi için gitti, gerçeği öğrenince şoke oldu! Yüz bin kişiden 10'unda görülüyor
PARTNERNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılarNişantaşı'nda panik gecesi! Önce saklandılar, sonra açıklama yaptılar
Ülkede hayat felç oldu! Binlerce yolcu mahsur kaldıÜlkede hayat felç oldu! Binlerce yolcu mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki

Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

Olay suçlama: Eteğin altına elini sokmuştu

10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

10 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

Ömer Çelik'in sözleri sonrası gençler ayağa kalktı

Hareketleri olay olmuştu! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi!

Hareketleri olay olmuştu! Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi!

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İnsan kemikleri bulundu! 9 yıllık sır olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’dan Hamilton ve Russell’e gönderme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Mezarlıkta gizemli olay! Ekipler harekete geçti

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Milli sporcuya trafikte kurşun yağmuru

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Davutoğlu'na 'ihanet' tepkisi! Emekli öğretmene bu karşılığı verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.