Prestijli gazete Erdoğan'a hak verdi: En garip dostluk

Times'ın internet sitesindeki analiz, gazetenin Orta Doğu muhabiri Richard Spencer'ın imzasını taşıyor.

Analizin başlığı, "Kürt savaşçıların kaderi, NATO müttefiklerini bölüyor".

Richard Spencer'ın analizinden bazı satırlar şöyle:

"Bir yanda dünyanın önde gelen kapitalist gücü olan, NATO'nun ve Batı ittifakının lideri ABD var. Diğer yanda ise ideolojisi, modası gelmiş Marksizm ile Murray Bookchin adlı az tanınan bir anarşist felsefecinin inancı arasında gidip gelen bir grubu olan YPG var.

"YPG'nin Suriye'nin önde gelen Kürt askeri gücü olmasının bir nedeni var. Zira Esad rejimi hiçbir zaman Kürtlerin özerklik arzularına müsamaha göstermedi. Bir dönem, Türkiye'nin güneydoğusunda savaşan Kürt gerilla grubu PKK'yı desteklemenin de çıkarına olduğunu düşündü.

"Bu durum Suriye ile Türkiye arasında 1990'lı yıllardaki yakınlaşma ile değişse de PKK'ya Suriye'de destek vardı. PKK, iç savaşın kaosu içinde kendisini siyasi ve askeri olarak kabul ettirme imkanı buldu."

"PKK daha sonra IŞİD karşısında geri çekildi. Tam bu noktada devreye giren ABD, 2014 sonunda Kürt kasabası Kobani'de IŞİD'i bombaladı."