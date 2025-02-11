Tip 2 diyabet teşhisi konan kadın 'görmezden geldiği erken belirtiler'i paylaştı!

Bir kadın, diyabet hastalığına dair farkındalığı artırmak amacıyla, normal olduğuna inandığı ancak önemli olan semptomları paylaştı.

Diyabet, bir kişinin kan şekeri seviyesinin çok yüksek olmasına neden olan bir durumdur. İki tip diyabet vardır - Tip 1, vücudun bağışıklık sisteminin insülin üreten hücrelere saldırıp onları yok ettiği ömür boyu süren bir durumdur ve Tip 2 - vücudun yeterli insülin üretmediği veya vücudun hücrelerinin insüline düzgün tepki vermediği durumdur.

27 yaşındaki Tawny isimli bir kadın farkındalığı artırmak için, normal olduğunu düşündüğü diyabet semptomlarını TikTok'ta paylaştı; ancak bunların tip 2 diyabetin erken belirtileri olduğu ortaya çıktı.

Tawny, "Normal olduğunu düşündüğüm şeyler aslında Tip 2 diyabetmiş" dedi.

İlki alkolle ilgiliydi, çünkü alışılmadık derecede hızlı sarhoş olduğunu ve içtiğinde sürekli bayılma alışkanlığı olduğunu iddia ediyordu.

Diabetes UK'ye göre, alkol kan şekerinize müdahale eder ve içki içmek diyabetli kişilerin sıklıkla hipoglisemiye girmesine neden olur, bu da düşük kan şekeri olarak bilinir. Bunun nedeni, alkolün kan şekeri seviyeleri düştüğünde vücudunuzun iyileşme yeteneğini azaltmasıdır. Bu nedenle, diyabetlilerin alkole karşı toleransı daha düşüktür ve içki içerken bayılma riskleri daha yüksektir.

Diğer semptomlar, vücudunun nasıl hissettiğiyle ilgiliydi, çünkü sık sık yorgun hissettiğini ve beyin sisi yaşadığını söyledi. Yine, bu semptomlar genellikle çok yüksek veya çok düşük olan dengesiz kan şekerlerinden kaynaklanır.

Healthline'a göre bahsettiği son semptom, yüksek kan şekeri seviyesinin bir diğer belirtisi olan doymak bilmez iştah ve susuzluktur ve bu genellikle diyabetli bir kişinin deneyimleyeceği ilk semptomlardan biridir.

Tawny'nin videosunun ardından insanlar yorumlarda kendi deneyimlerini paylaştı.

Bir kullanıcı şunları söyledi: "Benim semptomlarım susuzluk, çok idrara çıkma, sürekli yorgunluk, baş ağrısıydı ve 80 kilo vermeme neden oldu."

TİP 2 DİYABET BELİRTİLERİ NELER?

NHS'ye göre diyabetin başlıca belirtileri; artan susuzluk, daha sık idrara çıkma ihtiyacı, yorgunluk hissi, kilo kaybı ve kas kütlesi kaybı, genital bölgede kaşıntı ve bulanık görmedir.

Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız veya diyabet hastası olduğunuzu düşünüyorsanız en kısa sürede aile hekiminize başvurun.