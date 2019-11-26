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TİP Hatay Milletekili Mengüllüoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

"(Antalya Şehir Tiyatrosu'nda oyuncuların işten çıkarılması) Bundan derhal dönülmesini tavsiye ediyorum. Derdimiz AK Parti derdi değil. CHP yaparsa da aynı şeyi söyleyeceğiz"

TİP Hatay Milletekili Mengüllüoğlu:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, Antalya Şehir Tiyatrosu'nda oyuncuların işten çıkarılması kararından dönülmesini isteyerek, "Derdimiz AK Parti derdi değil. CHP yaparsa da aynı şeyi söyleyeceğiz." dedi.

Mengüllüoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Kasım'da TBMM Genel Kurulunda yaptığı ekonomik kriz ve yıpratıcı etkileriyle ilgili konuşmanın manipüle edildiğini söyledi.

Bu konuşmasının sonunda, "Bu şekilde devam edecek olursanız Gezi'yi mumla ararsınız." dediğini anımsatan Mengüllüoğlu, "Bu bir provokasyon değildir, darbe hiç değildir." ifadesini kullandı.

Ekonomi ve kültür sanatla ilgili iktidara yönelik eleştirileri sırasında Antalya Şehir Tiyatrosu'nda, yakın zamanda bazı oyuncuların işten çıkarıldığını dile getiren Mengüllüoğlu, yeni dönem belediye başkanının CHP'li Muhitin Böcek olduğunu kaydetti.

Böcek'in işten atılan tiyatro oyuncuları için "Kapının önünde şov yapıyorlar." dediğini aktaran Mengüllüoğlu, "CHP'li bir belediye başkanı hakkını arayan tiyatro oyuncularına böyle bir davranışta bulundu. Derdimiz AK Parti derdi değil. CHP yaparsa da aynı şeyi söyleyeceğiz." diye konuştu.

Her belediyenin, her kurumun elinden geldiği an ilk gözen çıkardığı alanın sanat olduğunu savunan Mengüllüoğlu, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. 'Her yerde sanatçıları koruyoruz, kollayacağız' diyeceksiniz, Antalya Film Festivali'ne 'Altın Portakal' ismini verip 'Özüne dönüş' diyeceksiniz, daha üzerinden bir ay geçmeden tiyatrocuları işsiz bırakacaksınız, belediye toplantısında bütçe değerleri üzerinden manipülasyon yapacaksınız. Bundan derhal dönülmesini tavsiye ediyorum Sayın Muhittin Böcek'e." dedi.

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TİP Hatay Milletekili Mengüllüoğlu:TİP Hatay Milletekili Mengüllüoğlu:
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