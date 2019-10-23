Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Olay, saat dün 20.00 sıralarında Efeler ilçesinde meydana geldi. Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Oğuz Ege Y.'nin oturduğu daireden gaz kokusu geldiğini fark eden komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yoğun gaz kokusu nedeniyle güvenlik önlemi olarak apartmanı boşalttı. Patlama ihtimaline karşı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin ardından içeri giren sağlık ekipleri, üniversiteli gencin başına poşet geçirilmiş haldeki cansız bedeni ile karşılaştı. İntihar ettiği belirlenen gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

